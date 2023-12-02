Şehrin ışıltısıyla zenginleşen deneyim

Mimar Kemaleddin tarafından tasarlanan ve yapımı 1911 yılında tamamlanan İstanbul’un bana göre en özel yapılarından biri olan 1. Vakıf Han geçirdiği renovasyon sonrasında Cronton Design Hotel olarak hizmet veriyor.

Sirkeci’de konumlanan bu göz alıcı binanın dışı kadar içi de çok etkileyici. Özellikle altıncı katında bulunan Cronton Roof gerek yemekleri gerekse şehre tepeden bakan manzarasıyla konuklarını ağırlıyor. Haftanın her günü öğle yemeği servisi ile kapılarını açan mekan Türk ve dünya mutfağından lezzetlere menüsünde yer veriyor.

Cronton Design Hotel Executive Chef’i Erkan Güneş ve ekibi her öğüne özel lezzetlere mönülerinde yer veriyor. Yolunuz Sirkeci’den geçiyor ve öğle saatlerinde kısa bir mola vermek isterseniz günlük malzemelerle hazırlanan salata, wrap, noodle ve pizza çeşitleriyle Cronton Roof’ta bunu oldukça lezzetli ve keyifli hale getirebilirsiniz.

Gün içerisinde hafif yemekler tercih edenler için menüde yer alan keçi peynirli ızgara sebze, kuşkonmazlı istiridye mantarı ve pirinç toplarının da iyi birer alternatif olduğunu düşünüyorum. Şef Erkan Güneş’in Gaziantep mutfağından esinlendiği yorumla yoğurt ve sumak ile sunulan Falafel bence Cronton Roof’un denemesi gereken lezzetler arasında ilk sırlarda yer alıyor.

Ana yemek tercihinizi buram buram tarih kokan manzara eşliğinde geleneksel lezzetlerden yana kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bence çökertme kebabı, kuzu incik, lokum ve dana kaburga menünün dikkat çeken lezzetleri arasında yer alıyor.

Ben tercihimi lokumdan yana kullandım ve pişman olmadım. Türk ve Dünya mutfağından farklı tatlar arayan damaklar için Cronton Roof’un iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorum.

MEKSİKA’DAN KIŞ LEZZETLERİ

Meksika mutfağının Türkiye’deki gerçek temsilcisi Ranchero, soğuk kış günlerinde içleri ısıtan ve sağlıklı reçeteleriyle bağışıklığı güçlendiren birbirinden özel lezzetler sunuyor. Kış aylarında Ranchero’nun bağışıklık dostu en favori lezzeti; tavuk etinin, soğan, maydanoz, kişniş, totopos, avokado, ince kıyılmış marul ve turp ile servis edildiği Caldo de Pollo, Bilindiği gibi yeteri kadar acı tüketilmesi, bağışıklığı güçlendirici bir etki sağlıyor..

Acısıyla ünlü Meksika mutfağının ülkemizdeki temsilcisi Ranchero da tercihe göre sunduğu acılı mönüleriyle, damaklarda lezzet şöleni yaşatırken, bağışıklığınızı güçlendirmeye de yardımcı oluyor. Taco baharatı, özel baharatlar ve buffalo sos ile panelenip kızartılan çıtır karidesin, kibrit totopos, repollo, soğan reçeli, guacamole, sarımsaklı mayonez, pico de gallo, kibrit pancar kızartması ve beyaz peynir ile birlikte sunulduğu acılı Buffalo Shrimp Taco, bu konuda oldukça iddialı bir seçenek.

Ranchero spesiyallerinden olan Chile con Carne, acılı chili sos, dana füme, Meksika fasulyesi, biber püresi ve kıyma ile hazırlanıp, arroz, sour cream ve tortilla cips eşliğinde servis ediliyor. Ranchero’nun özel tatlarından Pollo Picoso con Espinacas ise acılı bbq Ranchero sos ile hazırlanan tavuk bonfilesi üzerinde ıspanak püre, cheddar peynir, yanında çeşnili patates kızartması, frijol salatası, ızgara edilmiş ananas ve kızartılmış elote ile sunuluyor. Soğuk kış günlerinde birbirinden özel Meksika yemekleriyle içinizi ısıtan bir lezzet deneyimi yaşamanızı öneriyorum.

GAULT & MILLAU 2024 TÜRKİYE REHBERİ ARALIK’TA YAYIMLANACAK

Bereketli topraklarında Anadolu’nun köklü geçmişinden beslenerek dünyanın en zengin mutfaklarından birine ev sahipliği yapan Türkiye, dünyanın prestijli gastronomi rehberlerinden biri olan Gault & Millau Rehberi’yle dünya vitrinine çıkıyor. Sözen Group iş birliği ile Türkiye'ye adım atan Fransa menşeili Gault & Millau, Türkiye gastronomisinde yepyeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Güçlü gastronomi ağı sayesinde kendisine saygın bir konum kazanan ve Türkiye pazarında yerini almaya hazırlanan Gault & Millau Türkiye Rehberi, 4 Aralık 2023 tarihinde Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirilecek görkemli bir ödül töreniyle gastronomi tutkunlarının ilgisine sunulacak.