İleri dönüştürülmüş gıdalar geleceğimizi şekillendiriyor

Gıda israfının kişisel çabadan öte endüstriyel kapsamda önüne geçilmesi gerekilen bir durum olduğunun farkındalığı “ileri dönüştürülmüş gıdalar” konusunu gündeme getiriyor.

Bu kavramı ve sürdürülebilir bir gelecek için sağladığı avantajları Sofra/Compass Group Türkiye Ülke Diyetisyeni Emel Terzioğlu Arslan ile konuştuk.

Bu keyifli ve uzun sohbetin satır başlarını paylaşıyorum.

GIDA İSRAFI ÖNLENMELİ

2021 BM Gıda İsraf Raporu’na göre dünyada her yıl 931 milyon ton, Türkiye’de ise her yıl 18,1 milyon ton gıda israf ediliyor.

Bu gıda israfının globalde %61’i ve Türkiye’de %42’si evlerde çöpe giden yiyeceklerden kaynaklanıyor.

Dolayısıyla, gıda israfı konusunda kişisel çabadan ziyade endüstriyel boyutta değişikliklere gidilmesi gerektiği görülüyor.

Bu kapsamda; teknolojinin hızla ilerlemesi, gıda israfını azaltma amacı ve tüketici taleplerindeki değişikliklerle sürekli bir evrim halinde olan gıda endüstrisi gündeminde ileri dönüştürülmüş gıdalar, giderek dikkatleri üzerine çeken bir trend olarak yer alıyor.

İLERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ GIDA NEDİR?

Atık hale gelen ürünlerin yeniden işlevsel hale getirilmesi ile oluşan gıdalara ileri dönüştürülmüş gıdalar deniyor.

Geri dönüşümün çok daha gelişmiş ve verimli bir hali olan ileri dönüştürülmüş gıdalar, geleneksel tarım ve gıda üretim yöntemlerinden saparak, yeni teknolojiler ve işlemlerle üretiliyor.

Bu gıdalar genellikle besin içeriğini artırmak, raf ömrünü uzatmak veya farklı bir tüketim deneyimi sunmak amacıyla değişikliklere uğruyor.

LEZZET VE BESİN DEĞERİ YENİDEN TANIMLANIYOR

Geleneksel gıdaların dönüştürülmesi, yeni ve heyecan verici lezzet profillerini ortaya çıkarabiliyor.

Örneğin, ileri dönüştürülmüş sebzelerden yapılan burger köfteleri veya bitkisel bazlı süt alternatifleri, hem damak zevkini tatmin ediyor hem de çevresel etkileri azaltmaya yardımcı oluyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİ VE AZALAN ÇEVRESEL ETKİLER

Gıda endüstrisindeki sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak amacıyla ileri dönüştürülmüş gıdaların kullanımı gittikçe artıyor.

Üretim süreçleri genellikle daha az enerji, su ve tarım alanı kullanımı gerektirmekle birlikte bazı ileri dönüştürülmüş gıdalar, ambalajlama ve taşıma aşamalarında çevresel etkileri azaltmaya yönelik çözümler dahi sunuyor.

Ayrıca ileri dönüştürülmüş gıdalar, sadece lezzet ve besin değeri açısından yenilikçi bir yaklaşım getirmekle kalmayıp aynı zamanda gıda israfını azaltma çabalarına da önemli bir katkı sağlıyor.

Özellikle sebze ve meyve atıklarının kullanılmasıyla üretilen ileri dönüştürülmüş ürünler, tarım kaynaklarının daha sürdürülebilir bir şekilde değerlendirilmesine ve çevresel etkilerin azaltılmasına da katkıda bulunuyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞİN GIDA TRENDİ

İleri dönüştürülmüş gıdalar, yenilikçi tatlar sunmaktan öte sürdürülebilir gıda sistemlerine katkıda bulunan bir çözüm olarak da ön plana çıkıyor.

Tüketiciler arasında da her geçen gün daha da popülerleşen bu gıdalar, gelecekte gıda endüstrisinin anahtar oyuncularından biri olmaya aday.

SORUMLULUK HEPİMİZİN

Gördüğünüz gibi artık sadece tüketici olmamalıyız.

Türetici de olmalıyız.

Bu çaba evlerden başlayıp endüstride de devam etmeli.

Umarım hepimizin sahip çıkacağı bu farkındalık.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmamamıza imkan verir.