Gençler sürdürülebilir ve sağlıklı beslenmeyi önemsiyor

26 ülkede 35.000 çalışanı kapsayan “Global Eating at Work 2023’’ dünyanın lider yemek ve destek hizmetler sağlayıcısı Compass Group PLC ile uluslararası pazar istihbarat ajansı Mintel tarafından gerçekleştirildi.

Araştırma sonuçları Z kuşağının çalışma hayatında sağlıklı beslenme, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme konularına önem verdiğini ortaya çıkarıyor.

Türkiye’deki genç nesil çalışanlar, refahı gelişmiş, sürdürülebilir ve dijital iş yeri uygulamalarını çalışma çağındaki diğer tüm demografilerden daha fazla istiyor ve ihtiyaçları karşılanmazsa alternatif işverenlere bakmaya yöneliyorlar.

Z ve Y kuşağındaki çalışanların toplamda %81’i, hayat pahalılığı kriziyle karşı karşıya olan, geçim sıkıntısı çeken çalışanları desteklemek için işverenlerin daha fazlasını yapması gerektiğini söylüyor. Türkiye’de Z ve Y kuşağındaki çalışanların toplamda % 91’i aynı düşünceyi savunuyor.

Çalışanların %38'i, COVID-19'dan bu yana işverenlerine karşı daha az sadık hissettiklerini söylerken, Z kuşağı çalışanları için bu oran %51’e çıkıyor. Türkiye’de çalışanların ise %62'si, COVID-19'dan sonra işverenlerine karşı daha az sadık hissettiklerini belirtiyor ve Z Kuşağı çalışanları için de bu oran aynı.

GENÇ NESİLLER İŞ YERİ YEMEKHANESİNİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SAĞLIKLI YEMEĞİ ÖNEMSİYOR.

Araştırmaya göre, dünyada esnek çalışma saatleri, işverenlerin sağlayabileceği maddi olmayan en cazip fayda olarak ilk sırada yer alıyor. Ardından sağlık sigortası ve personel restoranı geliyor. Türkiye’deki çalışanların mevcut ve potansiyel işverenlerden taleplerinin sıralaması ise değişiyor. Araştırmaya göre Türkiye’de, sağlık sigortası, işverenlerin sağlayabileceği maddi olmayan en cazip fayda olarak ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla ulaşım imkanı, esnek çalışma saatleri ve çalışanlar için iş yeri yemekhanesi takip ediyor. Türkiye’de çalışanların %90’ı, Z kuşağının ise %88'i, iş yerinde yemekhaneye sahip olmanın bir işverenin çalışanlarını önemsediğini gösterdiğini söylüyor.

Z kuşağının %72'si, iş yeri yemekhanesinin şirkette çalışma kararlarını olumlu yönde etkileyeceğini söylerken, Baby Boomers kuşağında bu oran %42. Türkiye’de ise Z kuşağının %89'u iş yeri bünyesinde bir yemekhane olmasının işverenin ekibine katılma kararını olumlu yönde etkileyeceğini söylerken, Baby Boomers'ta bu oran %86.

İş yerinde yemekhanesi olan çalışanların %71'i, iş yerinde yiyecek tedariki olmayan çalışanların %62'sine kıyasla, işverenleri hakkında daha fazla övgüde bulunduklarını söylüyor. Türkiye’de ise iş yerinde yemekhanesi olan çalışanların %90'ı işverenleri hakkında, kuruluşları dışındaki kişilere daha fazla övgüde bulunduklarını söylüyor.

TÜRKİYE’DE İŞ YERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SAĞLIKLI BİR GIDA TEKLİFİ SUNMAK, ÖZELLİKLE Y KUŞAĞI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ.

Küresel olarak çalışanların %71'i, işverenlerin iş yerinde sürdürülebilirliği proaktif olarak teşvik etme sorumluluğu olduğunu söylüyor. Türkiye’de ise çalışanların %85'i aynı düşüncede, yaş grupları arasında ağırlıklı olarak Y kuşağının %89’u bu düşünceyi savunuyor. Tüm yaş grupları, sunulan yiyecekler arasından daha sağlıklı seçimler yapmalarına yardımcı olmalarını beklerken, bu düşünce Z kuşağı çalışanları arasında %73 ile zirve yapıyor. Türkiye’de ise bu düşüncede olan Z kuşağı çalışanları %83’e ulaşırken, Y kuşağı çalışanlarında ise %89 ile zirve yapıyor.

GENÇ KUŞAK, BİTKİ BAZLI BESLENMEK İSTİYOR

X jenerasyonu çalışanların sadece %37'si, Baby Boomers kuşağının %30’u, Z kuşağı çalışanlarının ise %63'ü daha bitki bazlı seçenekleri savunurken, genç nesillerin iş yerinde bitki bazlı beslenmeyi yönlendirdiği görülüyor. Türkiye’de ise X jenerasyonu çalışanların %81'i, Y kuşağının %87’si ve Z kuşağı çalışanlarının %77'si ile genç nesiller iş yerinde bitki bazlı beslenmeye öncülük ediyor.

GENÇ NESİL, İŞ YERİNDE ÜRETKENLİKLERİNİ VE SAĞLIKLARINI İYİLEŞTİREBİLECEK DİJİTAL YEMEK HİZMETİ YENİLİKLERİNE İLGİ DUYUYOR

Baby Boomers kuşağının %73'üne kıyasla, Z kuşağının %81'i verimli bir öğle yemeği molasının işe döndüklerinde kendilerini daha üretken hale getirdiğini söylüyor. Türkiye’de ise Z kuşağının %86'sı ve Y kuşağının %91’i, Baby Boomersların %88’i bu düşüncede.

Z kuşağı çalışanların %68'i, uygulamalar yoluyla yiyecek ve içecek sipariş etmekten memnunken, Baby Boomers'ta bu oran %23. Türkiye’de ise Z kuşağı ile Y kuşağı çalışanların %87'si, X kuşağı çalışanların %74’ü ve Baby Boomers’ın %78’i bu trende katılıyor.

Dünya genelinde Z kuşağı çalışanlarının %55'i, daha geniş nüfusta %40'a karşılık, diyetlerini bir uygulama aracılığıyla takip ederek kalori alımlarını dengelemeyi sevdiklerini söylüyor. Türkiye’de çalışanların ise %71’i , Y kuşağının %78’i, Z kuşağının %64’ü, X kuşağının %66’sı ve Baby Boomers’ın %78’i diyetlerini uygulama aracılığıyla takip ediyor.

Araştırmanın da gösterdiği gibi, bir personel yemekhanesi, çalışanların bağlılığını ve işverenleri hakkında övgüde bulunmalarını olumlu yönde etkilerken, işverenlerin çalışanlarına değer verdiklerini göstermenin en etkili yollarından biri. Bu arada, çalışanların kaliteli yiyecek ve içeceklerle uygun molalar vermesini sağlamanın, çalışanlara dinlenme ve yeniden enerji toplama şansı verdiği, işle ilgili stresi azaltırken üretkenliği artırdığını da gösteriyor.

Genç nesil yemek servisi teknolojilerine de daha fazla ilgi duyuyor ve teknolojiden beklentileri var. Bu da, iş yerindeki yemek hizmetleri için sipariş, ödeme ve teslimattan tutun, seçtikleri yemeklerin beslenme ve karbon ayak izini izlemeye kadar her şey için özel uygulamalarla genç neslin artan talebinin karşılanması gerekliliğini vurguluyor.