Gault & Mıllau 2024 Türkiye’nin rehber dereceleri açıklandı

Güçlü gastronomi ağı sayesinde kendisine saygın bir konum kazanan Gault & Millau, 2024 rehberiyle Türkiye pazarında yerini almaya hazırlanıyor. Gault & Millau Türkiye Rehberi, 4 Aralık 2023 Pazartesi günü Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenen görkemli bir ödül töreniyle gastronomi tutkunlarının ilgisine sunuldu.

İlk kez 1969 yılında Paris'te iki gazeteci ve yemek eleştirmeni Henri Gault ve Christian Millau tarafından yayımlanan Gault & Millau, günümüzde dünyanın en prestijli iki gastronomi rehberinden biri olarak kabul ediliyor. Her şefin restoranının özgünlüğüne inanan Gault & Millau, gastronomi dünyasının inceliklerini keşfetmeye yönelik bir pusula niteliğinde. Lezzet haritasıyla gastronomiye yeni bakış açıları tanıtan bu modern rehber, restoran ve şefleri puanlaması için bağımsız şarap ve gastronomi uzmanlarıyla çalışmalarına devam ediyor.

Elli yıldır lezzetin ve yeteneklerin peşinde koşan Gault & Millau sekiz bölgesel rehbere, bir şarap rehberi ve bir şampanya rehberine sahip. Rehber restoranları ödüllendirirken kendine özgü puanlama sistemiyle ayrıntılı bir değerlendirme sunuyor. Restoran ve şeflere Gault & Millau tarafından hizmet, fiyat ve restoranın atmosferi hakkında ayrı ayrı yapılan değerlendirmelerle birlikte yemeğin kalitesi ve lezzeti üzerinden 1 ile 20 arasında puan veriliyor. Yüksek puanlı restoranlar puanlarının derecesine göre Gault & Millau imzası olan şef şapkalarından 1 ile 5 arasında şapka kazanıyor.

Dünyanın en prestijli, alanında en çok bilinen ve takdir edilen gastronomi rehberlerinden, ilk kez 1969 yılında Paris'te iki gazeteci ve yemek eleştirmeni Henri Gault ve Christian Millau tarafından yayımlanan Gault & Millau, Sözen Group iş birliği ile Türkiye’ye getirildi. Türkiye bu iş birliği ile 54 yıllık rehberin 17. ülkesi oldu.

Gault & Millau Türkiye rehberi, belirli şehirleri vurgulamak yerine zengin ve detaylı bir Türkiye gastronomi turu sunmayı amaçlıyor. Rehberin Türkiye uyarlaması, ülkemizin önde gelen gastronomi destinasyonlarından olan İstanbul, İzmir, Çanakkale, Balıkesir (Ayvalık), Aydın (Kuşadası), Muğla (Bodrum, Fethiye, Marmaris), Antalya, Gaziantep ve Nevşehir (Kapadokya)’i kapsıyor.

20 yılı aşkın süredir Türk gastronomisi için emek veren, 7 kıtada Türkiye’yi tanıtan, Gastromasa gibi dünyaca ünlü Türk markalarını yaratan, uluslararası gastronominin en önemli temsilcilerinden ve gastro-diplomaside Türkiye’nin tanıtımı üzerine çalışmalar gerçekleştiren Sözen Group CEO’su ve Gault & Millau Türkiye Temsilcisi Gökmen Sözen’in açılış konuşmasını yaptığı gecede Gault & Millau Grubu Başkanı Patrick Hayoun da rehber hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Katılımın yoğun olduğu Gault & Millau Türkiye 2024 Ödül Töreni’nde, Yılın En İyi Restoran Ödülü’nün sahibi Neolokal, Yılın En İyi Şefi Ödülü'nün sahibi TURK Fatih Tutak'ın Kurucusu & Şefi Fatih Tutak oldu. Gault Millau 2024 Türkiye Rehberi’ne girmeye hak kazananların tam listesine ve derecelerine www.gaultmillau.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Dünyanın en prestijli, alanında en çok bilinen ve takdir edilen gastronomi rehberlerinden biri olan Gault & Millau’nun Türkiye getirilmesi ülkemiz gastronomisinin dünyaya tanıtılmasında önemli kilometre taşlarından biri olacak. Global gastronomi pazarında Türkiye’nin adının her geçen gün daha fazla duyulması ve bilinmesinin gelecek nesillere bırakacağı mirası düşündükçe gerçekten çok heyecanlanıyorum. Bu önemli başarının mimarı Sözen Group CEO’su sevgili dostum Gökmen Sözen ve ekibini bizlere bu duyguları ve onuru yaşattıkları için bir kez daha tüm kalbimle teşekkür ediyorum.

İLHAMINI DOĞADAN ALAN KIŞ LEZZETLERİ

Gastronomi alanında sektöre öncülük ederek global trendleri benimseyen Divan Grubu restoranları, 4 Mevsim Divan projesi kapsamında misafirlerine yılın her dönemine özel hazırlanan menüler sunuyor. Mevsim döngüleri ve ürünlerinin başrol oynadığı 4 Mevsim Divan menüleri, her sezon birbirinden farklı lezzetleri bir araya getiriyor.

Mevsimleri aynı zamanda kültürel anlamda yansıtan bu menüler, her tat arayışına ve beslenme türüne cevap verebilecek reçeteleri ve bütüncül sürdürülebilirlik konseptiyle ağırladıkları misafirlerini keyifli bir lezzet yolculuğuna çıkarıyor.

Divan Grubu Executive Chef’i Giancarlo Gottardo’nun liderliğinde mevsim döngülerine ve yerel ürünlere bağlı kalınarak hazırlanan menüde yer alan her bir tabak, besin değeri açısından zengin sebzelerle, taptaze balıklarla ve etlerle hazırlanan sağlıklı tarifleriyle dikkat çekiyor.

Ayva kereviz çorbasından, palamut gravlax’a, kekikli bal kabağı cannola’dan dana yanağa, sole balığı meuniere’den kızarmış hindiye, tambur oriental pirinç ile kavrulmuş hamsiden meyve confit’e uzanan seçki kış menüsünün öne çıkan lezzetleri arasında yer alıyor. 4 Aralık tarihinden beri servis edilen bu özel kış menüsünü tüm Divan Brasserie’lerde deneyimleyebilirsiniz.