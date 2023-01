“Romanların kralı Kılıçdaroğlu”

Geride kalan pazar günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir günlük program için İzmir’deydi. İki temel atma töreninden sonra AASSM’deki Roman Buluşması-İzmir’e katıldı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na Roman Buluşması’nda dezavantajlı kesimlerle de ilgilenen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer eşlik etti. CHP İzmir milletvekilleri de buluşmada Kılıçdaroğlu’nun yanında yer aldılar.

14.00’te başlayıp 17.30’a kadar süren İzmir’deki Roman Buluşması’na 58 yerleşim biriminin belediye başkanı ve o yerleşim birimlerindeki Roman sivil toplum örgütlerinin başkan ve yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarları katıldı.

Kadim arkadaşım Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Şişli’nin Roman ağırlıklı mahallesi Kuştepe’nin kuruluşundan 70 yıl sonra seçilen ilk Roman muhtarı Eyüp Demirkıran da buluşmaya katılanlar arasındaydı (Bu arada Şişli ve Kuştepe’den bir müjde vereyim; Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in çok önem verdiği Şişli Semt Kitapları Dizisi tamamlandı ve baskı aşamasına geldi; 14 kitaplık bu dizi içinde “Masal Gibi Mahalle-Kuştepe” de yer alıyor. Bu kitabın sadece Şişli-Kuştepe açısından değil, bütün Romanlar açısından da ilgi çekici olacağını belirteyim).

KILIÇDAROĞLU: “GÜZEL BİR TOPLANTI YAPIYORUZ”

Türkiye’nin dört bir yanından; Trakya’dan tutun Gaziantep’e, Balıkesir’den tutun Adana’ya, İstanbul’dan tutun Orta Anadolu’ya kadar bütün coğrafyalardan Roman ve periferisindeki Abdal/Teber kesimlerden katılımın olduğu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliği yaptığı İzmir Roman Buluşması üç aşamada cereyan etti. Önce, AASSM’nin açık alanındaki Roman Şenliği’ndeki sahne sanatçılarıyla buluştu Kılıçdaroğlu. Alanı dolduran her yaştan kadınlı erkekli Romanlara burada Soyer’den sonra seslenen Kılıçdaroğlu özetle şu mesajları verdi:

“Hak istemezseniz kimse size hakkınızı vermez. Hak istemek, adaleti istemek aynı zamanda mücadele etmek demektir. Aynı zamanda hak talebini yerine getirenlerin yanında durmak demektir. Güzel bir toplantı yapıyoruz, belki Türkiye'de ilk kez böyle güzel bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Belediye başkanlarımız burada. 58 belediye başkanımız 58 farklı bölgeden roman kardeşlerimizi getirdi.

Endişe etmeyin. Kimsenin inancı, kimliği, yaşam tarzı ayrımcılık nedeni olmamalıdır. Herkesin kimliğine, yaşam tarzına ve inancına saygı göstermek bütün siyasetçilerin ortak görevi olmak zorunda. Hepinize saygı duyuyorum ve sizden bir şey istiyorum. Sandığa gidince CHP’den yana tavır bekliyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir roman milletvekilini CHP meclise götürdü. Bu ne demektir? CHP toplumun her kesiminin sorunlarına çözüm üreten bir parti demektir. Tüm taleplerinizi yerine getirmek için ben ve arkadaşlarım mecliste gerekli çalışmaları yapacağız.”

(Bu noktada bir de not düşeyim geçmişten. Önceki CHP Genel Başkan Yardımcısı E. Büyükelçi Osman Korutürk’ün 2010-2015 arasında danışmanı iken Kılıçdaroğlu ve dönemin MYK’sı ile de yakın diyalog içindeydim çalışmalarımızın gerektirdiği kadar. O dönemde, 2011’de daha, Kılıçdaroğlu ile görüşmüş ve bir de rapor sunmuştum. Önerim şuydu: CHP bir Roman yurttaşımızı, bir de azınlık kesimlerden bir yurttaşımızı meclise taşısın. Kısa geçeyim, Kılıçdaroğlu iki kesimden de birer yurttaşımızı bir sonraki meclise taşıdı. Bu uygulamanın yeni dönemde de sürmesi pek yerinde olacaktır. Zaten Romanlar CHP listelerinden bir değil birden fazla Romanın meclise girmesini istiyor. Bu vesileyle şunu da belirteyim; yeni CHP İzmir İl Başkanı Roman kesimden de birisini yeni oluşturacağı il yönetimine mutlaka almalıdır. İzmir’de yaşayan yüzbinlerce Roman yurttaşımız İzmir CHP İl yönetiminde temsil edilmelidir.)

70’LERİ HATIRLATAN ŞAHANE FORUM

İzmir Roman Buluşması’nın ikinci ayağında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Roman yurttaşların yaşadığı 58 yerleşim biriminin belediye başkanlarıyla buluştu ve istişarede bulundu. Kısa süren bu toplantının ardından AASSM Büyük Salon’daki üçüncü ayak başladı. Buluşmanın bu ayağı “forum” şeklinde cereyan etti. Hakikaten 1970’lerdeki üniversite yıllarımızda amfilerdeki forumlara benzer bir forum gerçekleşti. Kılıçdaroğlu ile kendisine eşlik eden isimler sahnedeki masadaydılar. Salondaki 600 civarındaki Roman sivil toplum örgütü temsilcisi, belediye meclis üyesi ve muhtara akışı yöneten Soyer birkaç dakikalık söz verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Geri Dönüşüm bölümünde çalışan Roman işçilerle seyyar çiçekçilerin de forumda yer aldığını not edeyim. Seyyar mikrofonlardan konuşan temsilciler görüş, öneri ve taleplerini doğrudan Kılıçdaroğlu’na aktardı. Bu arada Kılıçdaroğlu’nun, bazı katılımcıların konuşmasından bizzat notlar aldığını gözlemledim. Her bölgeden, her kesimden Romanlar mikrofona ulaşma şansı buldu ve konuştu.

“ROMANLAR OLMASAYDI…”

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan, ardından salonu dolduran tüm Romanların “Mustafa Kemal’in askerleriyiz!..” nidalarıyla devam eden forumun başlangıcında “Romanlar olmasaydı ne sepeti bilirdik ne de klarneti” diyen Soyer, Romanlara seslenerek “Yeni oluşan iktidara doğal müttefik olun” diyen Taşkın, “CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyorum. İlk defa Romanların temsilcisi Meclis'e girdi ve sizin adınıza görev yaptı. Görülmeyenlerin görüldüğü, duyulmayanların duyulduğu bir dönem başlattı” diyen CHP’nin Roman milletvekili Özcan Purçu’nun ardından Kılıçdaroğlu konuştu. Salonu dolduranlar Kılıçdaroğlu’nun konuşması başlarken “Romanların Kralı Kılıçdaroğlu” sloganını atarak coşkulu tezahüratta bulundular.

Kılıçdaroğlu, forum öncesindeki kısa konuşmasında Romanlara hitaben şunları söyledi: “Sanat, kültür ve müziği Roman dünyasında büyütmemiz lazım. Belediye başkanlarımızla toplantı yaptık. Roman kardeşlerimiz için yaptıklarını anlattılar. Başkanlarımıza öğrencilerin beslenme çantalarının, onların beslenebileceği boyutta olması gerektiğini söyledim. Roman kardeşlerimizin sorunları ile ilgilenmelerini, ayrım yapmamalarını istedim. Toplumun görmediği bir grupsunuz. Milyonlarsınız. Bu kardeşiniz sizi görünür kıldı.”

KILIÇDAROĞLU ADETA DİNLEME DERSİ VERDİ

Forumda söz alan konuşmacıları sabırla dinleyen Kılıçdaroğlu, CHP örgütüne ve yerel yöneticilere de adeta “dinleme” dersi verdi.

Gerçekten de CHP’nin anlatmaktan çok dinlemeye ihtiyacı var. “Yüzde 30 anlatma yüzde 70 dinleme” yetmez! Yüzde 15 anlatın, yüzde 85 dinleyin. Dinleme süresini çoğaltmak gerek. Hele ki seçim sath-ı mailine girmişken açılmayan telefonları açmak gerek. CHP Genel merkezi dışındaki şifreli asansörlerin şifresini kaldırmak gerek.

Roman Buluşması-İzmir, ülke düzeyinde kapsamlı bir buluşma olarak tarihe not düştü, iz bıraktı ve Romanların daha görünür olmasına önemli bir katkıda bulundu. Buluşma, Romanların çıtası yükseltti. Bu yazı da, “Masal Gibi Mahalle-Kuştepe” kitabı da “Roman dostu” bir kalemin boynunun borcuydu…