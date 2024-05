İzmir'den iki müjde, başkan ve sportif direktörün dedikleri...

Göztepe’ye devam ediyoruz… Göztepe, Süper Lig’e renk katacak, çok şey katacak… Nefis bir tribün katacak… Bundan sonra bir yazı daha var sırada, o yazıyla sezonu kapatacağız transferlere kadar. Sonra da transferler ve hazırlık kampı ile devam ederiz gelecek sezon yazılarına bir aradan sonra…

Gelecek sezon İzmir’i Süper Lig’de temsil edecek olan ve profesyonel futbolu yıllar önce şirketleşen Göztepe’nin yüzde 70 hissesini elinde bulunduran Sport Republic’in büyük hissedarı Dragon Solak’ı Bodrumspor maçından sonraki kupa töreninde podyumda gördüm ilk olarak. Yatırımcı şirketten diğer ortak Henrique’le İzmir’e ilk geldiğinde tanışmıştık. Şirketin CEO’su ve aynı zamanda Göztepe’nin başkanı Ankersen İzmir’e daha sık geliyor. Son olarak Gençlerbirliği maçında da, Bodrumspor maçında da İzmir’de, takımının yanındaydı. Ankersen, genç yaşta futbolu sakatlık yüzünden bırakmak zorunda kalan ama futbola oyunculuk dışında da katkı verebileceğini düşünerek kopmayan bir figür. Kaleme aldığı kitaplar da var. Hatta ona kitapların Türkçede ne zaman okunacağını sordum. Sıcak baktığını belirten olumlu bir yanıt verdi. Kanımca, Ankersen kitaplarını Türkçeye çevirtip yayınlatmalı. O kitaplar Göz Göz Mağazalarında ve daha geniş bir dağıtım ağında Göztepe taraftarı ve futbolseverlere ulaşmalı.

Ankersen de, Göztepe Sportif Direktörü İvan Mance de çok disiplinli ve başarıya odaklı isimler. Zeki, esprili, bilgili ve bulundukları Göztepe ortamını iyi süzen kimseler. Ankersen, Southampton teknik direktörü ile konuşurken puro içiyormuş Gençlerbirliği maçı sonrasında Sepil’in verdiği kutlama kokteylinde, Urla’da. Ona şampiyonluk ev ödevini (Southampton play-off’a kalmıştı, yarı finali geçti ve şimdi Leeds United ile final oynayacak) “orada da puro içmek istiyorum” cümlesiyle vermiş! Mance de Ankersen gibi bir jön kadar yakışıklı. O da espritüel. Basın toplantılarında tercüman Asil Bilgehan ve İsmail Tur’a takılmaları eksik olmaz.

Gerek basın toplantılarında gerekse diğer karşılaşmalarda Ankersen ve Mance ile İngilizce konuşmaya, sorularımı da İngilizce sormaya gayret ediyorum. Bu iletişimi kolaylaştırıyor ve ayrıca bendenizi unutmuyorlar, aralarla karşılaşsak veya buluşsak da hatırlıyorlar. Gerek Ankersen gerekse Mance ile son dönemde Göztepe Gürsel Aksel Stadı ve Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde birkaç bir araya geldik. Geride kalan sezon ve şampiyonluk, gelecek sezon ve transfer politikası, Süper Lig, Mehmet Sepil, Stanimir Stoilov ve birçok konu hakkında neler düşündüklerini toparladım aldığım notlardan. Önce Ankersen’in açıklamaları…

SÜPER LİG

"Şu anda ilk hedefimize vardık, Süper Lig'e çıktık. Süper Lig'de de geçici bir takım olmayacağız. Buraya bir turist olarak gelmedik, burada başarılara imza atmak istiyoruz ama çok hızlı da gitmeyeceğiz. Adım adım ilerleyeceğiz ve her şeyi kalıcı olarak. Buraya ilk geldiğimizde de bir hedef koymuştuk. Onu dün itibarıyla gerçekleştirdik. Şimdi yeni bir yolculuğa çıkıyoruz, Süper Lig yolculuğu, umarım orada da çok güzel günler bizi bekliyor. Türkiye kesinlikle çok önemli bir futbol ülkesi. Futbola tutkuyla insanların bağlı olduğu bir futbol ülkesi. Bu yüzden buraya gelip neler sunabiliriz, burada neler başarabiliriz, bunu gerçekten görmek istedik ve böyle bir yatırım gerçekleştirdik. İlk hedefimiz Süper Lig'e çıkmaktı, dün bunu başardık, yolculuğumuzun ikinci kısmı şimdi başlıyor. Şimdi Süper Lig'i tanıyacağız. Biz herkese saygı duyacağız. Mütevazı olacağız ama aynı zamanda yüksek özgüvenle kulübümüzü temsil edip, en iyi başarıyı sağlamak için her şeyi yapacağız ve birçok kulübü gelecek sezon şaşırtacağımıza inanıyorum."

TRANSFER

"Türkiye'de bu biraz transferler üzerinden yorumlanıyor ama ben çok daha farklı düşünüyorum. Futbolda transferler önemli şey değildir. Birçok iyi oyuncuyu bir araya getirirsiniz ama doğru bir planınız yoksa o zaman başarıya kesinlikle ulaşamazsınız. Sabırlı olmanız çok önemli. Doğru oyuncuları o kulüp o takım için doğru oyuncuları hocayı bir araya getirmeniz ve onlara bir süre vermeniz, sabırlı olmanız gerçekten çok büyük önem arz ediyor. Türkiye'de bunun tüm dünyada olduğu gibi biraz eksik olduğunu düşünüyorum.

Biz şu anda Göztepe'nin maksimum kapasitesine ulaşması için, maksimum gücünü ortaya çıkartması için her şeyi en iyi şekilde ilerletmeye ve her şeyi optimize etmeye çalışıyoruz. Tabii ki de büyük isimler ve önemli futbolcular insanların aklında oluyor ama bizim için en önemlisi doğru oyuncuyu ve Göztepe'ye en fazla katkı sağlayacak oyuncuyu seçmemiz. Bizim yöntemimiz büyük isimlerin peşinden gitmek değil, sahada Göztepe için her şeyini verecek, en iyi potansiyeli ortaya koyacak oyuncuları bulmak. Şimdi isimler aklımda değil, tabii ki bazı isimler var ama şunun sözünü verebilirim kesinlikle Göztepe'ye, taraftarların onları en azından sahada gördüklerinde çok mutlu olacakları isimler getireceğiz.

Sport Republic olarak Afrika'da yetenek geliştirme adına önemli çalışmalarımız da var ve oradan önemli oyuncular bulmaya çalışıyoruz. Buna aynı şekilde devam edeceğiz. Bu bizim stratejimizin anahtar faktörlerinden bir tanesi. Biz her zaman potansiyeli yüksek genç oyuncuları buraya getirmek için ve Süper Lig'de şans vermek için her şeyi yapacağız."

(Transferler ve Süper Lig’de ilk sezon hedefi için bendenizin Ankersen ve Mance’nin, yani Göztepe’nin açıklamalarından çıkarsadığım şu: Yıldız transferi yok, çilek yok. Yıldız adaylarına bakılacak. Takımın omurgası korunacak ve transferlerde takım içindeki mali denge gözetilecek. Takım olarak başarıyı yakalayacak bir kadronun hedeflendiği anlaşılıyor. Yalçın ve Dennis örneğinde olduğu gibi Stoilov’un oyuncu geliştirme kapasitesine de güveniliyor. Sonuç olarak Göztepe’nin hedefi 100. Yıla denk gelen 2024-2025 sezonunda ligde 5-10 arasında kalarak tehlikesiz bir sezon geçirmek, ligi tanıyarak kavramak ve önce ligde kalıcı olmak. Ertesi sezon da Avrupa’ya yelken açacak bir yapılanmayla 4-5 hedefi koymak. Tabii taraftarın anlaması gereken, adım adım yürüyüş.. Yönetim böyle istiyor. Bu noktada taraftar, camia ve yönetimin ortaklaşması çok önemli. Maçlar, kazanılır, kaybedilir, berabere kalınabilir… Beraberliği sevmeyen bir hoca var ama sahada he rşey olabilir. Önemli olan ligin sonundaki yer. Sonuçta bir yapılanma ve bütçe meselesi de var. Göztepe, anlaşılıyor ki daha küçük bütçe ile ve akıl ile, iyi bir yapılanma ve taraftar-camia gücü ile büyük bütçeli takımlarla yarışacak. Zaten Stoilov ne demişti; “Futbol para ile oynanmıyor!”. Bu sözün tercümesini yapmış oldum yazdıklarımla)

STANİMİR STOİLOV

"Umarım Stanimir Stoilov'la uzun yıllar beraber çalışır ve projelerimizi beraber gerçekleştiririz. Bizim hedefimiz o ilk geldiği gün de zaten bu şekildeydi ve tamamen böyle olmasını istiyoruz. Benim zaten tüm desteğim hem iyi günde hem kötü günde sonuna kadar kendisinin arkasında."

MEHMET SEPİL

"Mehmet Sepil, son 10 yılda kulüp için çok büyük yatırımlar yaptı. Kulübün organizasyonu kesinlikle üst düzeydeydi. Biz, Mehmet Sepil gibi bir partner olmasaydı böyle bir yatırım yapmazdık. Süper Lig'e yükselme başarısında kendisinin payı çok büyük.”

(Bilindiği gibi, Göztepe-Gençlerbirliği maçı öncesinde Ankersen, Sepil’e Göztepe Spor Kulübü’nün “Onursal Başkan” unvanını ve üzerinde “Onursal Başkan” yazan 35 numaralı çerçeveye alınan Göztepe formasını takdim etti. İki başkan tezahürat yapan ve alkışlayan tribünleri birlikte selamladı ve maçı da locada birlikte izlediler)

Göztepe Sportif Direktörü İvan Mance’nin son dönemdeki Ankersen’in açıklamalarına paralel denebilecek açıklamaları da şöyle:

GÖZTEPE'Yİ GÜZEL GÜNLER BEKLİYOR

“Biz buraya 2 yıl önce geldiğimizde Göztepe en iyi durumunda değildi fakat Sayın Mehmet Sepil’in daha önce burada oluşturduğu organizasyon sayesinde biz de sıfırdan başlamadık. Buraya belli nokta atışlar yaptık. Mehmet Sepil zamanından beri çalışan insanlarla beraber en iyi işi ortaya koymaya çalıştık. Başlangıçta ilk sezonumuzdaki ilk hedefimiz, ilk sezonu bir geçiş senesi olarak geçirmekti. Burada istediğimiz şekilde kulübü organize etmek ve altyapıları oluşturmaktı. İlk önce bunu gerçekleştirdik. İkinci hedefimiz de kulübü Süper Lig’e taşımaktı. Şimdi de bunu gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu yüzden çok mutluyuz. Şimdi tüm bunların üzerine koyarak gitmemiz gerekiyor. Biz de bu şekilde yapacağız. Ben bu kulübün çok parlak bir geleceği olduğuna ve gerçekten muhteşem bir kulüp olduğuna inanıyorum. Göztepe’yi ilk sıraya koyarak aynı şekilde gelişmeye ve sıkı bir çalışmaya devam edersek Göztepe’yi çok güzel günler bekliyor. Projemizin ikinci aşaması şimdi başlıyor.”

GÖZTEPE GÜRSEL AKSEL’DEKİ HER MAÇ ÇOK ÖZEL HİSSETTİRİYOR

“Göztepe taraftarı, gerçekten çok özel bir grup. Biz de kulüp olarak onlara sahip olduğumuz için kendimizi gerçekten çok özel hissediyoruz. Her maç gelip aşklarını bizimle beraber yaşıyorlar ve bize yansıtıyorlar. Ben de buna aşığım diyebilirim. Stadyumumuzda ne zaman maça çıksak kendimizi çok özel hissediyoruz. Hırvatistan başta olmak üzere Avrupa’dan tanıdıklarımı maçlara davet ediyorum. Onlar da atmosferin gerçekten inanılmaz olduğunu her zaman söylüyorlar. İngiltere’den gelen konuklarımız, 90 dakika boyunca taraftarlarımızın oluşturduğu bu muhteşem atmosferi izliyorlar. Şimdi Süper Lig’deyiz. Bizim gibi onların da daha iyi olması gerekiyor. Hep beraber daha iyi olacağız. Taraftarlarımız, deplasmanlarda da bizi muhteşem bir şekilde destekliyorlar. Bu bence daha da önemli. Onlar bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Nereye gidersek gidelim bizimle beraber gelip bizleri destekliyorlar. Ben hem kendi adıma hem de tüm takım adına teşekkür etmek istiyorum. Bizim başarısızlık şansımız yüzde sıfır. Kesinlikle başarılı olmalıyız. Çünkü bize taraftarlar büyük bir aşk sunuyorlar. Ve biz de bu aşkın karşılığında onlara kesinlikle başarıyı sunmak istiyoruz.”

SÜPER LİGDE ÇEKİNİLECEK KULÜP YOK

“Süper Lig’i yakından takip ediyoruz ve analizlerimizi buna göre gerçekleştiriyoruz. Süper Lig’de mücadele edecek ve başarılı olacak güçlü bir kadro kurmak istiyoruz. Bunu gerçekleştireceğiz. Hangi oyun tarzıyla oynamamız gerektiğini biliyoruz ve araştırmalarımızı buna uygun şekilde yapıyoruz. Hocamız da aynı şekilde bununla ilgili çalışıyor. Takımda belli bir temellerimiz oluşmuş durumda. Biz şimdi bunun üzerine ilerleyerek devam edeceğiz. Tabii ki kolay olmayacak. Süper Lig’de çok fazla mücadeleci takımlar ve zengin kulüpler var. Biz hiçbirinden çekinmiyoruz. Kesinlikle çok iyi bir şekilde organize olduğumuzu düşünüyoruz. Çalışma anlayışımız ve bu organizasyonumuzla çok başarılı olacağımıza inanıyorum.”

TAKIMIN OMURGASI KORUNACAK, GÜÇLÜ BİR TAKIM İÇİN TRANSFERLER DE OLACAK

“Şu anda çok değerli oyuncularımız var ve onlar kulüp kültürümüzü kavramış durumdalar. Onlardan neler istediğimizi çok iyi bir şekilde anlamış durumdalar. Açıkçası takımın çoğunu tutmak istiyoruz. Transferler yapacağız, önceliğimiz güçlü bir takım oluşturmak. Buraya gelip gerçekten başarılı olmak isteyen, burada oyun sistemimize uyacak, aynı zamanda bu özel kulübü temsil etmek için aç oyuncuları buraya getireceğiz. Açıkçası büyük isimler ya da starlar buraya gelip mücadele etmeyecek. Buraya gelip hak etmeyecek paraları kazanacak insanların gelip de başarıyı sağlayacağına inanan bir insan değilim. Bence Türkiye ve Göztepe bunu kesinlikle hak etmiyor. Adım adım ilerleyeceğiz. Yavaş olabilir ama kesinlikle uzun vadeli düşünüyoruz. Uzun vadede başarıya ulaşmak istiyoruz. Belki ilk sene başarılı olacağız, belki de ilk sene bizim için bir geçiş süreci olacak. Süper Lig’de de temellerimizi oluşturacağız ve ardından başarılı olacağız. Göztepe’nin çok başarılı olacağına dair taraftarımıza söz verebilirim. Buraya getirdiğimiz her oyuncu Göztepe’ye saygı duyacak ve Göztepe’yi önceliği yapacak. Ayrıca bu özel kulübü en iyi şekilde temsil edecek oyuncular olacak. Bunun için gerçekten çok sıkı bir şekilde çalışacağız. Biz uzun vadede bu özel ve değerli kulübü, kesinlikle korumak istiyoruz. Göztepe’yi yüzyıllarca bu değerlerini koruyan ve başarılı bir kulüp halinde tutmak istiyoruz. Biz burada birkaç yıl başarılı olan, ardından kaybolan ve amatör lige düşen, iflas eden bir kulüp olmayacağız. Uzun vadede kesinlikle çok başarılı olacak bir kulüp yaratmak istiyoruz. Bunu da akıllı ve başarılı transferlerle yerine getireceğiz.”

CAMİAYA VE TARAFTARA İKİ MÜJDE

Ankersen ve Mance’nin geride kalan sezon ve gelecek sezonla ilgili açıklamaları bir yana, CEO Kerem Ertan’ın verdiği iki müjdeyi de burada hatırlatayım. 1)Göztepe, kuruluşunun 99. yılını 14 Haziran’da bu kez şampiyonluğun ve Süper Lig’le altıncı kez (Bundan böyle yedinci kez bir buluşma olmaksızın inşallah temelli kalmasını diliyorum) buluşmanın coşkusuyla muhteşem bir şekilde kutlamaya hazırlanıyor. Herhalde Levent Yüksel konseri de olacak kutlamada ve Medcezir de çok büyük bir koro ile söylenecek. 2)Göztepe Gürsel Aksel’de yapım çalışmaları süren Göztepe Müzesi’nin de bitirilip 14 Haziran’da açılması planlanıyor. Müzenin kaba inşaatı, havalandırma donanımı vb. bitmiş durumda ve çalışmalar tam gaz sürüyor. Müze Müdürü Adil Artuner heyecanlı. Burada bir de küçük film izleme bölümü olacak ve geçmişteki görseller izlenebilecek. Müze ile birlikte gelecek sezon stat turu renkli sinemaskop olacak.