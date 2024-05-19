İstanbul 8'den 6'ya inerken...

Süper Lig’de bitime 1 hafta kala 37. hafta sonunda düşecek takımlardan ikisi, hatta üçüncüsü de belli oldu diyebiliriz. 16 puanlı İstanbulspor matematiksel olarak haftalar önce düşmüştü. Cumartesi günü oynanan 37. hafta maçları sonunda Gaziantep FK'ya 3-1 kaybeden 37 puanlı Fatih Karagümrük averaj sistemine göre düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu. Yine 37 puanlı ve averajla sondan ikinci sıradaki Pendikspor da haftayı 0-0 beraberlikle kapatarak kendisini ateşe attı. Son haftada 40 puanlı Ankaragücü yenilse bile Pendikspor'un lige tutunması için tam 26 farkla galip gelmesi şart. Yani ligde düşen üçüncü takım Pendikspor diyebiliriz.

3 TAKIM DÜŞERKEN 5 TAKIM İLK 6'DA

Böylece Süper Lig’deki 8 İstanbul ekibinden 3'ü küme düşmüş olacak. GS, FB, Başakşehir, BJK ve Kasımpaşa ise ligdeki ilk 6 sırada. Aralarına sadece üçüncülüğü garantileyen Trabzonspor girdi.

2. VE 3. BÜYÜK ŞEHİR TEK TAKIMLA, 4. BÜYÜK ŞEHİR KAYIP

Bu sezon Trendyol 1.Lig'de ilk sırayı alarak doğrudan Süper Lig’e çıkan Eyüpspor'u da dikkate alınca, gelecek sezon Süper Lig'de 6 İstanbul takımının mücadele edeceğini not edelim. Ankaragücü'nün lige tutunması halinde gelecek sezon ikinci büyük ilimiz başkent Ankara'dan 1, yine Trendyol 1.Lig'de ikinci olarak Süper Lig’e çıkan Göztepe ile üçüncü büyük şehrimiz İzmir'den de 1 takımın Süper Lig’de mücadele edeceğini belirtelim. Ülkemizin dördüncü büyük şehri ve bir "futbol şehri" olan Bursa'nın ise maalesef üçüncü sezon üst üste Süper Lig’de temsilcisi olmayacak. Çünkü Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 6 takımdan birisi olan Bursaspor geride kalan sezonda bu kez de 3. Lig’e düştü! Beşinci büyük şehrimiz Adana'yı ise gelecek sezon yine Adana Demirspor temsil edecek.

CAMİASI, TRİBÜNÜ OLMAYAN TAKIMLAR OLSA NE OLUR, OLMASA NE...

Geride kalan sezonda İstanbul'un 8 takımla Süper Lig’de temsili abesle iştigaldi! Süper Lig’deki takımların 2/5'i İstanbul'dan olunca "Türkiye Süper Ligi" ne kadar denilebilirdi Süper Lig’e? O yüzden 2 takım azalarak İstanbul'un 6 takımda kalması iyi oldu. Hatta 4-5 takım yeter İstanbul'dan. Futbol geleneği, camiası, tribünü olmayan takımları Süper Lig’de görsek ne olur, görmesek ne olur? Oysa öyle futbol şehirleri var ki Anadolu'da, onların temsilcileri ile Süper Lig değer kazanır. Sakarya, Kocaeli, Bursa, Erzurum, Diyarbakır, Malatya vb. önemli futbol şehirleri. Trakya'dan bir takımın olmadığı ligden ne olur?

65 SEZON ÖNCESİNDEN BUGÜNLERE...

Süper Lig, o zamanki adıyla Milli Lig olarak 1959-60 sezonunda kurulmuştu. Daha o zaman alt ligler yok...1960'ların başlarında 2. Lig de kurulunca adı 1. Lig oldu ve sonra da Süper Lig. Milli Lig öncesinde bölgesel ligler vardı ve oradan çıkanlar Türkiye Şampiyonluğu için mücadele ediyordu. O şampiyonluğu bir kez de Göztepe İzmir'e getirmişti.

20 takımlı Milli Lig'in ilk sezonunda sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'den takımlar vardı.

İstanbul'dan: BJK, FB, GS, Feriköy, Kasımpaşa, İstanbulspor, Karagümrük, Vefa, Beykoz ve Alibeyköyspor.

Ankara'dan: Ankaragücü, Gençlerbirliği, Ankara Demirspor, Turanspor ve Keçiörengücü.

İzmir'den: Karşıyaka, Altay, Altınordu, İzmirspor ve Göztepe.

Milli Lig'in ilk sezonunda BJK 65 puanla şampiyonluğu yakalarken FB 60 puanla ikinci, GS 58 puanla üçüncü ve İzmirspor da 47 puanla dördüncü olmuştu.

Aradan geçen 65 sene sonra ve ülkede Trendyol 1. Lig ve iki gruplu 2. Lig ile birçok gruplu 3.Lig; amatörde de BAL, Süper Amatör Lig bile varken; neden Süper Lig ülke sathına yayılamıyor? Ankara ve İzmir neden tek takımla temsil edilebiliyor ve bazen de temsil edilemiyor?

Sahi ülkemizde bir futbol federasyonu var mı? Bunları dert etmekten uzak bir federasyonu kim ne yapsın?