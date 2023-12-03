Iskalanmaması gereken adımlar

Yerel seçimlere artık dört aydan bir zaman kaldı. Aday listelerinin kesinleşmesi ve resmi seçim takviminin başlaması için ise iki buçuk aydan az bir zaman...

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı sonrasında genel başkan Özgür Özel'in "baba evi" çağrısı önemliydi. Değişimin bir parçası ve unsuru olarak partinin büyümesi için üye kampanyası açılması yerinde bir adım. Özellikle partide olmayan kesimleri alarak geniş bir yelpaze açmak şart. Bunun üzerinde durdum, döne döne de duracağım. Yerel seçimlere kadar üye kampanyasının köpürtülmesi gerekiyor. Çünkü CHP'nin yerel seçimlerde başarılı olması partideki değişim iklimi için kaçınılmaz. Haliyle önümüzdeki üç buçuk -dört ayda yapılacak farklı kesimlerden üyeler seçmende CHP lehine teveccühü artıracaktır. Hep söylediğim gibi, her yeni farklı kesimden üye bir grup yeni seçmen demektir.

İNCE VE "BABA EVİ" ÇAĞRISI

Peki bu süreçte "baba evi" çağrısı Memleket Partisi'ni ne kadar enterese ediyor? CHP'nin 2018'deki Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce bu çağrıya nasıl bakıyor?

Öte yandan CHP'nin yeni genel başkanı Özel'in tek tek yurttaşlardan maada, Memleket Partisi ile CHP'nin dünya görüşüne uygun-yakın başka parti ve oluşumlara daha "özel" bir "baba evi" çağrısı olur mu?

Bu iki soruya yine bendeniz yanıt vereyim: Memleket Partisi'nin, İnce'nin CHP'deki değişime olumlu baktığını değerlendiriyorum. Gördüğüm kadarıyla MP'nin CHP'den kopmasının koşulları ortadan kalktı. Yani, İnce ve arkadaşlarının itirazına ve partiden kopmasına neden olan ne varsa ortadan kalktı. Peki Özel'den MP için daha "özel" bir çağrı gelir mi, ya da kendisine bu çerçevede bir soru gelirse ne şekilde yanıtlar, bilemem. Ancak bildiğim, yerel seçimlere giderken mutlak başarıya ihtiyacı olan CHP'nin MP'yi kucaklamak için harekete geçmesi gerektiği. CHP'den genel bir çağrı dışında daha "özel" bir çağrı gelmediği koşullarda ise belki de hiçbir kompleks yapmadan İnce'nin tek yanlı bir açıklama ile "baba evine yeşil ışık yakması... Kimbilir belki de İnce, Özel'i tebrike gider ve o sırada CHP-MP bütünleşmesi gündeme gelir.

CHP-MP BÜTÜNLEŞMESİ KATMA DEĞER OLUŞTURUR

Sonuç olarak CHP-İYI Parti seçim işbirliği gündemde iken bir yandan da CHP-MP'nin bütünleşmesi; başka bir ifade ile MP'nin CHP'ye katılması, yani baba evine dönmesi söz konusu işbirliğini de olumlu etkileyecek, bir yerde katma değer oluşturacaktır.

MP'nin CHP'ye katılmasının özellikle İstanbul'daki yerel seçime de olumlu bir etkide bulunacağı açıktır. Ki, İstanbul'daki başarı CHP ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı İmamoğlu için kaçınılmaz ve yaşamsaldır. İstanbul'da kazanmak yanında meclis çoğunluğunu da almak çok önemli. İnce'nin İstanbul'daki desteği o yüzden kıymetli olur.

MORAL ÜSTÜNLÜK İÇİN...

İnce ve MP'nin kadroları, üye çoğunluğu çok büyük ölçüde CHP'nin evlatlarıdır. Baba evi kanımca kucaklamaya hazır, onları bekliyor. Bunun için karşılıklı olmasa da her iki taraftan birisinin bir adım atması yeterli. Umarım çok beklemeden adım atılır, böylece muhalefetin moral üstünlüğü için de bir adım atılmış olur.

Süreci takip edeceğim.