Mete Yolaş Yazdı: Tarım ve Orman Bakanlığı 438 Milyarlık Bütçeyle ne Yaptı?

Bütçe onaylarının üzerinden 4 ay geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı’na 438 milyar lira bütçe ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’nda Bakanlık’a 164 milyar lira yatırım onayı verildi. Gıda-tarım alanına toplamda 706 milyar lira kaynak aktarıldı. Ama hala zehirleniyoruz. Gıda hakkımız hala ihlal ediliyor. Hala kuraklıkla mücadele ediyoruz.

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Mete Yolaş

Mete Yolaş

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Bakanlık bütçesinin 178 milyar lirası yatırıma, 135 milyar lirası tarımsal desteklere, 11 milyar lirası deprem bölgesine ayrıldı. Kalan 114 milyar lirayla maaş ödemeleri, ulaşım desteği ve hizmet alımları sağlanması için ayrıldı.

Bakanlık, yalnızca dört ayda gıda denetimlerinden 600 milyon liraya yakın idari para cezası geliri elde etti.

2020’de 40 milyar lira olan bütçe, 2025’e kadar %995 artarak 438 milyar liraya çıktı. Ama personel sayısı hala yaklaşık 65 bin. Gıda denetimi sayısı yıllardır 1.1-1.3 milyon arasında sabit kaldı.

Çiftçilerimiz, besicilerimiz hak ettiği desteği alamadı. Ödenen desteği de aylar sonra aldılar.

Ne gıda zehirlenmesi azaldı, ne gıda hakkı ihlalleri azaldı, ne kuraklıkla ilgili ciddi bir önlem alındı. Üstelik gıda kontrol görevlisi kadrosu da daraltıldı.

164 Milyar Lira Yatırımla Ne Değişti?

Bunca bütçeye ve yatırıma rağmen gıda alanında kayda değer hiçbir şey değişmedi. Gıda işletmeleri hala Avrupa standartlarından uzak. Ulusal ölçekte bir gıda güvenliği kültürü oluşturulamadı. Su kaynaklarımız korunamadı. Birçok ilde kuraklık şimdiden baş gösterdi, barajlar boş. Daha yaz gelmedi bile.

Gıda-tarım üretimi planlanmadı. Verimlilik artırılmadı. Ama gıda kaynaklı hastalıklar arttı. Sınırdan dönen gıda sayısı arttı. Kanser ve kalp damar hastalıkları arttı. Obezite arttı. Yetersiz beslenen çocuk sayımız arttı. Çocuklarda gelişim bozukluğu oranı yükseldi.

Bunca bütçe ve yatırım bizim vergilerimizden, bizim emeğimizden geldi. Ama ne sağlığımıza ne soframıza ne de geleceğimize geri döndü.

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