Gıda Suçlarına Şeker Gibi Cezalar Veriliyor

Çok uzağa gitmeye gerek yok. Kıbrıs Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı da bir ifşa listesi yayınlıyor. Bu listeyi anlık olarak değil haftalık olarak güncelliyor. İfşa ederken sadece gıdada sahtekarlık yapanları değil gıdada pestisit kalıntısı ve toksin varlığıyla birlikte yasal limitlerin üzerinde gıda katkı maddesi kullanarak yurttaşın sağlığıyla oynayanları da ifşa ediyor.

LİMİT ÜSTÜ GIDA KATKI MADDELERİ KULLANIMIYLA TOKSİN VARLIĞI DA AÇIKLANMALI

Yasal limitlerin üzerinde gıda katkı maddesi kullanımı, pestisit kalıntısı ve toksin varlığı Türkiye’de çok ciddi bir sorun. Avrupa’da bu konularda başı çekiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı sağlığı tehlikeye düşüren gıdaları ifşa ederken bu durumları atlıyor. Yurttaş uzun vadede kanser, organ yetmezliği, endokrin sistem bozuklukları gibi durumlarla karşı karşıya kalıyor.

Atlanan bu grubun kapsamı Taklit-Tağşiş Listesi’yle ifşa edilenlerden daha da geniş. Bu durum hem ifşa edilmiyor hem de cezasız kalıyor. Taklit-Tağşiş Listesi’yle ifşa edilen grubun önemli bir bölümüyse dava açıyor. Ya adının yayınlanmasını engelliyor ya durumun kasti olmadığını veya kendisinden kaynaklanmadığını iddia ederek, delillendirerek listeden düşüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’na tazminat davası bile açabiliyor.

GIDA ZEHİRLENMELERİ DE TAKİP EDİLMİYOR

Yurttaşın sağlığını tehlikeye atan bir diğer konuysa gıda zehirlenmeleri. Gıda zehirlenmeleri toplu olduğunda kamuoyunun dikkatini çekiyor. Münferit yaşanan zehirlenmeler kaybolup gidiyor. Yurttaşların gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurularında durumun gıdayla bağı araştırılmıyor.

Gelişmiş ülkeler gıdadan alınan mikroorganizmaların DNA profiliyle on yıllar önce yaşanan gıda zehirlenmeleri arasında bağ kuruyor, adli işlemler gerçekleştiriyor. Türkiye’de bu da yaptırımsız kalıyor. Daha gidecek çok yolumuz var. Taklit-Tağşiş Listesi buzdağının görünen kısmı.