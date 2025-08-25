Gıda Güvenliği İletişimi 101: Bilgi Kirliliği

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarım ve Orman Bakanlığı Neden Halkı Bilgilendiremiyor?

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdayı temsil eden kamu otoritesi, ama bu sadece kâğıt üzerinde. Gıda politikalarında otoritesini kaybedeli uzun yıllar oldu. Yandaş reklam şirketlerine çektirdiği kamu spotlarıyla 60-90 saniye arasında bir şeyler gevelemeyi çok benimsedi. AKP iktidarı, kamu kurumlarını da kendisi gibi üstenci hale getirdi. Hiçbir bilgi kirliliğini çürütülmüyor.

Gelişmiş ülkelerde durum tam tersi. Kamu kurumları yurttaşlarla iç içe. Gıda güvenliğine dair kirli bilgiler çürütülüyor. Yurttaşa karşı sorumlu davranılıyor, gıda denetim sonuçları halkla paylaşılıyor. Geri çağırmalar kamuoyuna duyuruluyor. Gıda politikaları ve gıda güvenliğine dair yurttaşa yönelik atölye çalışmaları düzenleniyor.

Sosyal Medya Yanlış Bilgileri Nasıl Yaygınlaştırıyor?

Gıdayla ilgili paylaşımlar sosyal mecralarda çok hızlı tüketiliyor. Etkileşim çok yüksek ve o kanalı yakaladığınızda çok büyük bir takipçi kitlesine de sahip olabiliyorsunuz. Ama bilimsel veri için hâlâ doğru kanal değil. Bilimin tüketicisi yok henüz Türkiye’de.

Tavuğunu deterjanla yıkayan mı ararsınız, oyuncakçıdan aldığı mikroskopla yoğurt inceleyen mi, taklit-tağşişin nasıl yapıldığını anlatan mı, fahri denetçilik talep eden mi? Hepsi var bizde. Tarım ve Orman Bakanlığı köşesine çekilip çekirdek çitliyor. Yurttaşın gıda güvenliğine ve bilime olan güveni ciddi şekilde sarsılıyor. Üstüne bir de gıda denetim sistemimizin iflası eklenince evlere şenlik bir tablo çıkıyor.

Bu Kafayla Avrupa Birliği’ne Girilmez

Avrupa Birliği, gıdayla ilgili yapılması gereken çalışmaları net bir şekilde ifade etmiş durumda. Bu çalışmaların yapılıp gıdayla ilgili 12. Fasıl’ın kapatılması gerekiyor. Ancak biz, yıllardır bu 12. Fasıl’da bir adım ilerleme kaydetmiyoruz. İlerleme olmadığı gibi bilgi kirliliği de hızla artıyor. Avrupa, Türkiye’nin gıda güvenliği durumunu açıp TikTok’tan izliyor.

Bu kafayla Avrupa Birliği’ne giremeyiz. Ama mesele Avrupa Birliği’ne girmek değil; mesele ilerleme sağlamak. Bu kafayla biz bir arpa boyu bile yol alamayız.