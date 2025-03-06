Denetimler Gıda Güvenliğini Sağlıyor mu?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yurttaş üzerinde olumlu bir algı yaratma mevsimi yine geldi. Denetim sayısının aslında hiçbir anlam ifade etmediğini biliyoruz. Bakanlık, elle tutulur bir ilerleme sağlayamadığı için yıllardır denetim sayılarına sarılıyor. Üstelik denetim sayıları da yıllardır aynı seviyede.

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Mete Yolaş

Mete Yolaş

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Gıda sistemi aşırı denetlenmesi ve cezai yaptırımların artması, bize çok ciddi bir sorunların yaşandığını söylüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu verileri okumaktan ve anlamaktan epey uzak duruyor. Her yıl, bir önceki yıldan sadece bir denetim fazla yapmayı büyük başarı sayıyorlar. Bunu da bizlere ballandıra ballandıra anlatıyorlar.

Gıda kontrol görevlilerimizin sayısı yıllardır aynı seviyede. Denetim sayılarının artması, denetim sürelerinin de aynı oranda azaldığı anlamına geliyor. ALO 174 gibi ihbar hatları üzerinden gelen şikayetlerin artışı da eklenince bazı denetimlerin sadece kâğıt üstünde kaldığı açıkça ortaya çıkıyor.

Gıda işletmelerinde yaşanan sorunların kök nedenlerine inemiyoruz. Tekrar yaşanmalarının önüne geçemiyoruz. Sorunların çıktığı noktalara yönelik düzeltici faaliyetler yürütemiyoruz. Her bir sorun tekrar tekrar yaşanıyor. Sorun yumaklarının içinde debelenip duruyoruz.

GIDA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURAMIYORUZ

Gıda alanında çalışan emekçilere nitelik kazandıramıyoruz. Emekçilerin gelişimini sağlayamıyoruz. Sermayesi olan herkesin gıda alanına girebilmesinin önü açılıyor. Gıda üretiminde kalite ve verimlilik arka plana atılıyor. Gıda kontrol görevlilerimiz, kısalan ya da yapılamayan denetimler nedeniyle gıda emekçileriyle, gıda mühendisleriyle bağ kuramıyor.

Emekçinin vakti yok, sermaye ürün bekliyor. Gıda kontrol görevlisinin vakti yok, Tarım ve Orman Bakanlığı sayı bekliyor. Gıda mühendisinin vakti yok, olmayanı oldurmaya çalışıyor. Tarım ve Orman Bakanı ve bürokratları, “Bu nasıl sistem?” demiyor.

Gıda denetimlerinin amacı, mevcut sistemin doğru çalıştığını teyit etmekten başka bir şey değil. Denetimlerin artması, daha çok analiz yapılması kamunun üzerinde ciddi bir maddi yük oluşturuyor. Sorun çözülüyor mu? Hayır. Sorun olduğunu bağıran sistemi allayıp pullayıp önümüze başarı diye sunuyorlar.

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