Yüksek sıcaklıklar vücudumuzu nasıl etkiler?

Aşırı sıcakların sürdüğü bu günlerde yüksek ısıya bağlı sağlık soruları da artmaya başladı. En hafif ısı arışı bizi terletip sıvı kaybına yol açabilir. Aşırı sıcaklarda ise bu sıvı kaybının artışı bilinç bulanıklığı da dahil olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Peki, aşırı sıcaklarda vücudumuzda neler olur?

Vücudumuzun temel ısısı 37 C dir. Vücudumuz ısıyı sabit tutmak için çok enerji harcar ve ısının değişmesini istemez. Bunun için fazla ısıyı derideki kan damarlarını genişletip terlemeyi artırarak yapar.

Ter yoluyla kaybedilen sıvıyı daha fazla su içerek yerine koymalıyız. Bunu yapmazsak baş dönmesi ve baygınlık hissi oluşur ki; buna “sıcak bitkinliği” diyoruz. ‘Sıcak bitkinliği’nin belirtileri arasında baş dönmesi, mide bulantısı, kafa karışıklığı, yorgunluk, aşırı terleme ve kas krampları olabilir.

En ciddi etki ise kalp üzerinde görülür. Aşırı sıcaklar nedeniyle kalbin ritmi bozulur ve vücuda yeteri kadar kan pompalayamaz. Aritmi nedeniyle kalbe ve beyne giden kanın azalması kalp krizi ve baygınlıklara yol açabilir.

Bu konuda yapılan bir araştırmada demans, Alzheimer hastaları ve madde bağımlısı olanların sıcaklardan çok daha fazla etkilendiği bulunmuştur.

Peki, kimler risk altındadır?

Hepimiz aşırı sıcakların etkilerine karşı savunmasız durumdayız, ancak bazılarımız diğerlerinden daha savunmasızdır.

Yaşlı yetişkinler, bebekler ve küçük çocuklar, hamile kadınlar, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, diyabet, KOAH, kanser gibi sağlık sorunları olan kişiler, dışarıda çalışanlar, sosyoekonomik açıdan zor durumda olanlar ve evsizler riski çok fazla olan gruptadır.

Hava sıcakken ne yapmalısınız?

Özellikle günün en sıcak saatlerinde mümkün olduğunca güneşten uzak durmaktır. Gölgede kalın, park halindeki araçlarda çocuk veya hayvan bırakmayın, günün 2 ila 3 saatini serin bir yerde geçirin.

Aşırı sıcaklarla başa çıkmak için ayrıca aşağıdaki önlemleri alın:

Sıvı Alımı: Bol miktarda su içmeye özen gösterin. Su kaybını telafi etmek için düzenli aralıklarla su içmeyi unutmayın. Alkol, şeker ve kafein gibi içeceklerden kaçının. Çok fazla yemek yemeyin.



Serin ve Gölge Bir Yerde Bulunur: Mümkünse aşırı sıcak ortamda fazla zaman geçirmeyiniz. Serin ve gölgeli yerleri tercih edin.



Hafif giysiler Giyin: Hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Pamuklu kumaşlar teri emer.



Şapka ve Güneş Kremi: Başınızı güneşten korumak için şapka giyin. Ayrıca yüksek faktörlü güneş kremi kullanın.



Ev İçi Serinleme: Evde iseniz, pencere perdelerini kapatarak ısının içeri girişini engelleyebilirsiniz. Vücudunuzu serinletmek için serin bir banyo alabilirsiniz.



Fiziksel Aktiviteleri Sınırlayın: Aşırı sıcaklarda fiziksel aktivitelerinizi sınırlayın. Egzersiz yapmadan önce veya sonra daha serin saatlerini tercih edin.



Risk Grupları İçin Önlemler: Yaşlılar, çocuklar ve kronik sağlık ortamları olan kişiler aşırı sıcaklarda daha fazla risk altındadır. Bu gruplara özellikle dikkat edilmelidir.



Sağlıklı günler diliyorum.

Sorularınız için:

Instagram: dr.bayramyildiz