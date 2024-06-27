Sıcak havaların gizli tehlikesi: Migren, kalp krizi ve felç

Sıcak yaz günlerinde bazı sağlık sorunları önemli ölçüde artar. Araştırmalar, yüksek sıcaklıkların ölüm riskini artırabileceğini ve özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı olanların daha fazla risk altında olduğunu göstermektedir. Bu risklerin başlıcaları migren atakları, kalp krizi, felç, sıcak çarpması, böbrek hastalığının kötüleşmesi ve kan basıncı değişiklikleridir.

SICAKLARA BAĞLI 6 ÖNEMLİ SAĞLIK RİSKİ NELERDİR?

1. Migren Atakları

Migren, toplumun %12 ila %15'ini etkileyen, tek yanlı baş ağrıları ve diğer semptomlarla karakterize bir durumdur. Sıcaklık artışı migren ataklarının sıklığını ve şiddetini artırabilir. Migren hastalarının sıcak havalarda susuz kalmamaya dikkat etmeleri ve nörologlarıyla düzenli olarak iletişim halinde olmaları önerilir.

2. Kalp Krizi

Sıcaklık artışı, kalbin daha fazla çalışmasına ve daha hızlı atmasına neden olur. Bu durum, kalp krizi riskini artırabilir. Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve baş dönmesi gibi belirtiler yaşayan kişilerin derhal tıbbi yardım alması gerekmektedir.

3. Felç

Yüksek sıcaklıklar, felç riskini de artırabilir. Felç belirtileri arasında kol veya bacaklarda zayıflık, yüz sarkması ve konuşma bozukluğu bulunur. Bu belirtiler ortaya çıktığında hemen 112'yi aramak önemlidir.

4. Sıcak Çarpması

Sıcak çarpması, vücut sıcaklığının tehlikeli seviyelere yükselmesi durumudur ve tıbbi bir acil durumdur. Sıcak çarpması belirtileri kafa karışıklığı, davranış değişiklikleri ve nöbetlerdir. Sıcak bitkinliği ise sıcak çarpmasının habercisi olabilir ve baş ağrısı, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi belirtilerle ortaya çıkar.

5. Böbrek Hastalığının Kötüleşmesi

Aşırı sıcaklar, böbrek hastalığı olan kişilerin durumunu kötüleştirebilir. Böbrekler, vücudun sıvı dengesini düzenler ve sıcak havalarda aşırı terleme böbreklerin daha fazla çalışmasına neden olabilir. Susuz kalmamak, böbrek sağlığı için kritik öneme sahiptir.

6. Kan Basıncı Değişiklikleri

Sıcak hava, kan basıncının düşmesine veya yükselmesine neden olabilir. Dehidrasyon yani sıvı kaybı, kan basıncını düşürebilirken, vücudun serin kalmak için daha fazla çalışması kan basıncını artırabilir. Baş dönmesi ve baş ağrısı gibi belirtiler ortaya çıktığında dikkatli olunmalıdır.

SICAKTAN NASIL KORUNALIM?

Yeterince sıvı tüketin ve sıcaktan önce iki ila üç bardak su için.

33 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda fiziksel efordan kaçının.

Gölgede durun ve koruyucu giysiler giyin.

Fan ve klima kullanın.

Hastalık belirtilerinizi takip edin. Farklı bir belirti varsa doktora başvurun.

Salığınız konusunda endişeleriniz varsa derhal tıbbi yardım alın.

Sıcak havalarda sağlığınızı korumak için bu önlemleri almak, risklerinizi azaltmanıza yardımcı olacaktır. Özellikle yaşlılar, hamileler, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar, sıcakta daha dikkatli olmalıdır.

Sağlıklı günler dilerim…