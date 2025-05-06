Sadece Kolesterol Testi Yeterli Mi? Kalbiniz İçin Bilmediğiniz Risk: ApoB ve Lp(a)

Bugüne kadar çoğumuz kalp riskimizi anlamak için kolesterol testlerine güvendik. Ancak yeni araştırmalar, bu testlerin her zaman yeterli olmadığını gösteriyor.

KOLESTEROL TESTİ YETERLİ Mİ?

Geleneksel kolesterol testleri genellikle “kötü kolesterol” olarak bilinen LDL değerine bakar. Fakat araştırmalara göre, bazı kişilerde LDL normal çıkmasına rağmen kalp hastalığı riski hala yüksektir.

YENİ GÖSTERGELER: APOB VE LP(A)

ApoB ve Lp(a) adlı iki kan değeri, kalp hastalığı riskini çok daha doğru gösterebiliyor:

ApoB (Apolipoprotein B):

Kalp damarlarında plak oluşturan zararlı yağ parçacıklarının sayısını gösterir. Bu sayı ne kadar yüksekse risk o kadar fazladır.

Lp(a) (Lipoprotein a):

Genetik geçişli bir yağ türüdür. Kanda fazla bulunması kalp hastalığı riskini ciddi şekilde artırır, üstelik diğer kolesterol değerleri normal olsa bile.

NEDEN ÖNEMLİ?

Yapılan büyük çaplı araştırmalar, ApoB ve Lp(a) değerlerine bakıldığında, kalp krizi riski olan kişilerin çok daha doğru tespit edildiğini ortaya koydu. Bu sayede, riski yüksek olan kişiler daha erken dönemde tespit edilip önlem alabiliyor.

NE YAPMALIYIZ?

Doktorunuza sadece kolesterol değil, ApoB ve Lp(a) testlerini de sorun. Eğer bu değerler yüksek çıkarsa, diyet, egzersiz ve gerekiyorsa ilaç tedavisiyle riskler azaltılabilir. Ailede kalp hastalığı öyküsü varsa, bu testleri özellikle yaptırmak önemli.

Sonuç:

Kalp sağlığı, yaşam kalitemizi ve süremizi doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Yıllardır sadece kolesterol düzeyine odaklanarak risk hesaplanıyordu; oysa artık biliyoruz ki her “normal” değer, gerçekten güvenli anlamına gelmeyebilir. ApoB ve Lp(a) gibi yeni nesil testlerle, gizli kalmış kalp hastalığı riskleri erken fark edilebiliyor. Bu basit kan testleri, hayat kurtarabilecek kadar önemli. Sağlığınızı şansa bırakmayın — doktorunuza danışarak bu testleri isteyin, kalbiniz için bir adım öne geçin.

Sağlıklı günler dilerim.

Sorularınız için:

Instagram: dr.bayramyildiz