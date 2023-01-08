Otururken zayıflayın! Nasıl mı?

Günümüzde çoğu insan kilo verememe problemiyle karşı karşıya kalıyor. Özellikle oturarak çalışanlar günün büyük bir bölümünü hareketsiz geçirdikleri için kilo vermek daha da zor bir hal alıyor. Ancak tek bir hareketle masa başında oturarak da metabolizmanızı canlandırıp fazla kilolardan kurtulabileceksiniz…

Peki nedir bu hareket?

Amerika Houston Üniversite’sinde Dr.Marc Hamilton tarafından yapılan çok önemli bir araştırma bize yeni ufuklar açmıştır. Araştırmalarda vücudumuzun 600 kasından biri olan soleus kasının düzenli olarak çalıştırılması ile yani soleus şınavı (soleus push up) ile kan şekerinin düştüğü ve vücutta yağların yakıldığı saptanmış.

Soleus kası diz kapağının arkasından topuğa kadar uzanan ve baldır kasının yanında bulunan bir kastır ve inanılmaz bir yağ ve kan şekeri yakma özelliğine sahiptir.

Soleus şınavı (soleus push up) nasıl çekilir?

Soleus şınavı, şekilde görüldüğü gibi; oturur pozisyonda ve her iki ayak yere basılı durumda iken yalnızca topukları kaldırıp indirmekle yapılan bir harekettir. Bu hareketin metabolizmayı, düşük kalorili diyet ya da aralıklı oruç gibi yöntemlerden daha etkili biçimde hızlandırdığı bulunmuştur.

Şınavı kimler çekebilir?

Şınavı oturarak iş yapan her yaş grubundan kadın ve erkek herkes yapabilir. Evden çalışanlar, dışarı çıkma olanağı olmayan yaşlılar, obezler ve kalp hastaları buna birkaç örnektir. Özellikle diyabet hastaları için kan şekerini düşürdüğü için çok uygundur. Uygulaması çok kolay olduğundan ve oturarak yapıldığından bir zorluğu da yoktur.

Soleus şınavı ile kilo verilir mi?

Evet. Çünkü kandaki yağları ve glikozu yakarak enerji harcatır. Bunun sonucunda da kilo kaybederiz.

Ne kadar kilo verdirir?

Yürümekle kaybettiğiniz kilodan daha fazlasını verirsiniz. Çünkü bu kasın hareketiyle, diğer kasların harcadığı kalorinin 3-4 katı daha fazla kalori harcanır. Vereceğiniz kilo miktarı hareketi ne kadar sıklık ve süreyle yaptığınıza bağlıdır.

Soleus şınavı ile kan şekeri ve yağlar nasıl yakılır?

Bilindiği gibi glikojen, kan şekerinin vücutta depolanmış biçimidir. Kaslarımız hareket ederken, glikojeni kan şekeri diye bildiğimiz glikoza dönüştürerek enerji sağlar.

Dr. Hamilton bu durumu şöyle açıklamaktadır: “normalde egzersiz esnasında kaslar, daha çok glikojenleri kullanarak yakıtını sağlar. Soleus'un ise glikojene dokunmadan bu işi yapması daha az yorulmamıza neden olur. Yani bu kasın doğru kullanımı ile oksijen tüketimi artırılır; yorulmadan kandaki yağı ve şekeri yakar. Bunu da sağlayan en etkin yöntem, yürümek ya da koşmak değil; soleus şınavı (push up) hareketidir.”

Yürürken soleus kası minimum enerji harcarken, otururken aktive edildiğinde maksimum enerji harcar.

Karbonhidrat tükettikten sonra 3 saat içinde 600 kasın tamamı kalorinin ancak %15’ini harcarken, soleus kasları vücut ağırlığının %1'i kadar bile değilken, soleus şınavı (soleus push up) esnasında bu oranın iki-üç katını harcar.

Yapılan bir araştırmada ise, soleus şınavı sayesinde kan şekerinde %52’lik bir iyileşme görülmüş, insülin ihtiyacının ise %60 azaldığını gösterilmiştir.

Masa başı işinde çalışan çoğu insan gün boyu hareketsiz kaldığı için aldığı kilolardan şikayetçidir. Saatlerce oturarak çalışmak kilo almaktan ziyade bel ve sırt ağrılarına da sebep olmaktadır. Artık masa başı çalışanların dertleri son bulacak. Bu hareket sayesinde kendinizi hem dinç hissedecek hem de ağrılarınızdan ve fazla yağlarınızdan kurtulacaksınız

Unutmayalım, az bir hareket bile oturmaktan çok daha iyidir.

Hepinize sağlıklı günler ve mutlu bir 2023 diliyorum.

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