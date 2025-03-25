'Geçer' Diye Beklemeyin! Üst Karın Ağrısı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Üst karın ağrısı, birçok farklı durumdan kaynaklanabilir. Bazıları basit ve geçici olsa da, bazıları ciddi tıbbi müdahale gerektirebilir. İşte en yaygın nedenler ve yapılması gerekenler...

1. Gaz ve Hazımsızlık

Belirtiler: Şişkinlik, basınç hissi, mide yanması, hafif ağrı.

Nedenleri: Hızlı yemek yemek, gaz yapan yiyecekler, sindirim sistemi hassasiyeti.

Ne Yapmalı? Yavaş yemek yemek, gaz yapan yiyeceklerden kaçınmak, bol su içmek. Reçetesiz antiasit ilaçlar da yardımcı olabilir.

2. Gastrit (Mide İltihabı)

Belirtiler: Mide yanması, mide bulantısı, karın üst kısmında ağrı.

Nedenleri: Helicobacter pylori bakterisi, aşırı alkol tüketimi, uzun süreli ağrı kesici kullanımı.

Ne Yapmalı? Hafif yiyecekler tercih edilmeli, alkol ve baharatlı yiyeceklerden kaçınılmalı. Bakteriyel enfeksiyon varsa doktorunuz antibiyotik önerebilir.

3. Mide Virüsleri (Gastroenterit)

Belirtiler: Üst karın ağrısı, ishal, kusma, mide bulantısı.

Nedenleri: Virüsler, kirli su veya yiyecekler.

Ne Yapmalı? Bol sıvı tüketilmeli, ağır yiyeceklerden kaçınılmalı. Elektrolit içeren sıvılar tüketmek faydalıdır.

4. Kas Ağrıları

Belirtiler: Hareket ettikçe veya bastırınca artan ağrı.

Nedenleri: Karın kaslarının zorlanması veya aşırı egzersiz.

Ne Yapmalı? Dinlenmek, hafif masaj yapmak ve sıcak-soğuk kompres uygulamak rahatlatabilir.

5. Apandisit

Belirtiler: Önce göbek çevresinde başlayıp sağ alt karına yayılan şiddetli ağrı, ateş, mide bulantısı.

Ne Yapmalı? Apandisit acil tıbbi müdahale gerektirir. Şiddetli karın ağrınız varsa hastaneye gitmelisiniz. Apandisit kuşkusu varsa kesinlikle sıcak uygulamayın!

6. Safra Kesesi Taşları

Belirtiler: Üst sağ karında şiddetli ağrı, mide bulantısı, yağlı yiyeceklerden sonra kötüleşen rahatsızlık hissi.

Nedenleri: Safra taşlarının safra kanallarını tıkaması.

Ne Yapmalı? Eğer ağrı uzun sürüyorsa, doktora gitmek gerekir. Ciddi vakalarda safra kesesi ameliyatla alınabilir.

7. Karaciğer ve Pankreas Sorunları

Belirtiler: Üst sağ karında ağrı, sarılık (ciltte ve gözlerde sararma), iştah kaybı.

Nedenleri: Hepatit, pankreatit, safra yollarında tıkanıklık.

Ne Yapmalı? Karaciğer hastalıkları ilaçla tedavi edilebilir. Pankreas iltihabı varsa hastanede takip gerekebilir.

8. Bağırsak Tıkanıklığı

Belirtiler: Şiddetli karın ağrısı, kabızlık, şişkinlik, kusma.

Ne Yapmalı? Bağırsak tıkanıklığı ciddi bir durumdur ve acil tıbbi müdahale gerektirir. Kesinlikle ağızdan su dahil hiçbir şey verilmez.

9. Divertikül Hastalığı

Belirtiler: Karın ağrısı, ateş, bağırsak hareketlerinde değişiklik.

Ne Yapmalı? Lifli beslenme ve probiyotik kullanımı önerilir. Ciddi enfeksiyon durumunda antibiyotik tedavisi veya cerrahi müdahale gerekebilir.

Ne Zaman Doktora Gitmeli? (Acil Durumlar)

- Şiddetli ve dayanılmaz karın ağrısı varsa,

- Kusma 12 saatten fazla sürüyorsa,

- Ağrılı yüksek ateş veya sarılık varsa,

- Dışkı beyaz veya soluk renkteyse,

- Hamilelik sırasında şiddetli ağrı varsa; mutlaka doktora gidiniz!

Eğer ağrınız hafifse ve birkaç saat içinde geçiyorsa endişelenmeye gerek yoktur. Ancak uzun süren veya şiddetli ağrılar için bir doktora gitmek çok önemli.

Sağlıklı günler dilerim.

Sorularınız için Instagram: dr.bayramyildiz