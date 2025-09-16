Alzheimer Teşhisinde Umut: Evde Bile Yapılabilen 3 Dakikalık Test

Alzheimer hastalığı, milyonlarca kişiyi etkileyen ve hafızayı, düşünme yeteneğini yavaş yavaş zayıflatan bir beyin hastalığıdır. En büyük sorunlardan biri de genellikle çok geç fark edilmesi. Çoğu zaman belirtiler ortaya çıktığında, beyin hasarı zaten ilerlemiş oluyor. Bilim insanları ise bu tabloyu değiştirmek için çalışıyor. İngiltere’de yapılan yeni araştırma, sadece 3 dakika süren ve beyne bir girişim yapılmadan uygulanan bir testin, Alzheimer’ın erken dönemini işaret edebileceğini gösterdi.

Son Güncelleme:
Dr. Bayram Yıldız

Dr. Bayram Yıldız

[email protected]

Tüm Yazıları
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Test Nasıl Çalışıyor?

Bu yeni yöntem, Fastball EEG adı verilen bir test. Kulağa teknik gelse de aslında oldukça basit:

  • Kişi, ekrandaki görsellere bakıyor.
  • Bu sırada başına takılan özel bir EEG cihazı, beyin dalgalarını kaydediyor.
  • Görseller arasında bazı tekrarlar oluyor. Beynin bu tekrarları fark etme hızı ve şekli ölçülüyor.

Test sadece 3 dakika sürüyor ve kişinin herhangi bir soruyu yanıtlaması veya özel bir görev yapması gerekmiyor. Yani eğitim düzeyi, dil bilgisi veya sınav kaygısı gibi faktörler sonucu etkilemiyor.

Neden Önemli?

Alzheimer hastalığı belirtilerden 10–20 yıl önce sessizce başlayabiliyor. Erken tanı sayesinde:

  • Yaşam tarzı değişiklikleri (düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, uyku düzeni) daha etkili olabilir.
  • Yeni ilaçlardan daha erken faydalanma şansı doğar.
  • Aileler ve hastalar, gelecek planlarını daha bilinçli yapabilir.

Günümüzde kullanılan PET taramaları veya beyin-omurilik sıvısı testleri ise hem pahalı hem de zorlayıcı. Bu nedenle kolay, hızlı ve güvenilir yöntemlere büyük ihtiyaç var.

Çalışmadan Çıkan Sonuçlar

Araştırmada 50’den fazla hafif hafıza sorunu yaşayan kişi ile sağlıklı kişiler karşılaştırıldı. Sonuç: Fastball EEG, hafif bilişsel bozukluğu olan kişileri ayırt etmeyi başardı. Bu grup, gelecekte Alzheimer geliştirme riski en yüksek kişilerden biri.

Ayrıca testin ev ortamında da yapılabileceği görüldü. Bu sayede hastaların stres yaşamadan, kendi evlerinde rahat bir şekilde ölçüm yapabilmesi mümkün olabilir.

Hemen Kullanıma Girecek mi?

Henüz değil. Uzmanlar, yöntemin daha geniş ve uzun süreli çalışmalarda test edilmesi gerektiğini vurguluyor. Şu anda İngiltere’de 2.000’den fazla kişiyle büyük araştırmalar yürütülüyor ve sonuçların 2027’de açıklanması bekleniyor.

Bazı uzmanlar testin yanlış pozitif sonuç verme ihtimaline dikkat çekiyor. Yani test bazen sağlıklı kişilere riskli diyebilir. Bu nedenle Fastball EEG’nin, kan testleri veya görüntüleme yöntemleriyle birlikte kullanılması öneriliyor.

Sonuç

Fastball EEG testi, Alzheimer’ın erken teşhisinde umut verici bir gelişme. Kısa, kolay, acısız ve ulaşılabilir bir yöntem olması büyük avantaj. Ancak günlük kullanım için biraz daha beklemek gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda yapılacak büyük çalışmalar, bu testin gelecekte hayatımıza girip girmeyeceğini belirleyecek.

Sağlıklı günler dilerim.

Sorularınız için:

Instagram: dr.bayramyildiz

Son Güncelleme:

Dr. Bayram Yıldız Arşivi

8 Yıl Daha Uzun Yaşamak Mümkün! İşte Yapılması Gerekenler... 09 Eylül 2025
Sofradaki Bu Seçim Her Şeyi Belirliyor... İşte Kilo Vermenin Gizli Anahtarı 02 Eylül 2025
Yaşlılık Hastalığı Zannediliyordu... Çocuklardaki Sessiz Tehlikeye Dikkat! 26 Ağustos 2025
Ebeveynlerin Kilosu Çocukların Kaderi mi? 19 Ağustos 2025
Size Hiçbir Şey Eskisi Gibi Keyif Vermiyor mu? 12 Ağustos 2025
Yeterince Su İçmenin 7 Bilimsel Faydası 05 Ağustos 2025
Dr. Bayram Yıldız Tüm Yazıları
Yazarlar
Neşe Doster
Neşe Doster Dönem İsimleri, Kadın ve Erkek Adları, Yaygın Soyadları…
Mete Yolaş
Mete Yolaş Ulusal Gıda Güvenliği Kurumu: Neden Şart, Nasıl Kurulur?
Ece Seçil Şahin
Ece Seçil Şahin Ay Burcumuz Duygularımızı Nasıl Etkiliyor?
Reha Tartıcı
Reha Tartıcı Topraktan Sofraya: Umudun, Azmin ve Kültürel Lezzetin Yolculuğu
Sercan C. Güler
Sercan C. Güler Kazanmayı da Kaybetmeyi de Bilmeyenler Ülkesi
ÇOK OKUNANLAR
İsrail Gazze'ye Kara Harekatı Başlattı: Tanklar Şehre Girdi, Peş Peşe Patlamalar İsrail Gazze'ye Kara Harekatı Başlattı
Evlenmek İçin 'Ehliyet' Şartı Gündemde: İşte Detaylar... Evlenmek İçin 'Ehliyet' Şartı Gündemde
Doğum Günü Balonu Kâbusa Dönüştü! Küçük Çocuğun Feci Ölümü Doğum Günü Balonu Can Aldı! Küçük Çocuğun Feci Ölümü
Günlerdir Aranan 16 Yaşındaki Betül Bulundu Günlerdir Aranan 16 Yaşındaki Betül Bulundu
Mersin'de Anne Dehşeti! 5 Yaşındaki Oğlunu Katletti Mersin'de Anne Dehşeti! 5 Yaşındaki Oğlunu Katletti