Z Kuşağının Yeni Flört Modası: Shrekking! Gençler Arasında Hızla Yayılıyor, Uzmanlar Uyarıyor

Sosyal medyada gündem olan 'Shrekking' trendi, flört dünyasında tartışma yarattı. Gen Z arasında yayılan 'Shrekking' trendi, 'daha az çekici partner seçme' olarak tanımlanıyor. Ancak uzmanlara göre bu akım, mutluluk getirmek yerine yanlış beklentiler doğurabiliyor.

Flört dünyasında yeni bir kavram ortaya çıktı. Gençler arasında hızla yayılan "Shrekking" terimi, mizahi bir dille "daha az çekici partner seçme" eğilimini ifade ediyor. Ancak uzmanlara göre bu yaklaşım, mutluluk getirmek bir yana, ilişkilerde yanlış beklentilere yol açabiliyor.

SHREK’TEN İLHAM ALAN TRENDE İLGİ BÜYÜK

Popüler animasyon filmi Shrek’teki "çirkin ama iyi kalpli" Shrek karakteri ile Prenses Fiona’nın aşkından esinlenen trend, sosyal medyada gündem oldu. Özellikle TikTok’ta yüz binlerce etkileşim alan videolar, gençlerin dış görünüşten ziyade karaktere odaklandığını gösteriyor. Buna göre "Shrekking", bilinçli olarak daha az çekici bulunan partnerlerle ilişki kurmayı ifade ediyor.

Bir TikTok kullanıcısı bu durumu şöyle özetledi:

"Bize çekici gelmeyen birine şans veriyoruz, iyi davranacağını düşünüyoruz. Ama çoğu zaman hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor."

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI

İlişki koçu ve Breakup Bootcamp: The Science of Rewiring Your Heart kitabının yazarı Amy Chan, USA Today’e yaptığı açıklamada bu davranışın aslında yeni olmadığını belirtti. Chan, "Çekiciliği ikinci plana atmak yanlış değil. Ancak daha az çekici birini seçmenin otomatik olarak daha sağlıklı bir ilişki sağlayacağı düşüncesi büyük bir yanılgı" ifadelerini kullandı.

MUTLULUK GARANTİ ETMİYOR

Uzmanlara göre "Shrekking", gençlerin farklı ilişki deneyimleri arayışını yansıtsa da, düşük standartlarla flört etmek mutluluk garantisi sunmuyor. Trendin tartışma yaratmasının nedeni ise, modern ilişkilerde beklenti ve algıların hızla değişiyor olması.

