Yola Çıkacaklar Dikkat! Seyahat İçin En Kolay ve Besleyici Gıdalar Listesi Açıklandı: 2 Dakikada Hazır Oluyor, Bütün Gün Tok Tutuyor
Zamanınız kısıtlıysa ama sağlıklı beslenmek istiyorsanız, pişirme gerektirmeyen pratik öğünler kurtarıcınız olabilir.
Diyetisyenler, dengeli bir beslenme planında yüksek kaliteli protein, lifli karbonhidratlar, bol sebze ve sağlıklı yağların yer alması gerektiğini vurguluyor. İşte mutfakta uzun süre harcamadan hazırlayabileceğiniz bazı öneriler:
SEYAHAT VE VAKİT DARLIĞINDA EN KOLAY BESLEYİCİ GIDALAR
Konserve Balıklar (Sardalya, Orkinos, Uskumru): Omega-3 açısından zengin bu balıklar bağışıklığı güçlendirir ve enerji verir. Avokado, sebzeler ve tohumlarla karıştırıldığında doyurucu öğünlere dönüşür.
Baklagiller (Fasulye, Mercimek, Nohut): Konserve halleriyle hızlıca kullanılabilir. Salata, tahıl kasesi ya da sandviç içeriği olarak idealdir.
Haşlanmış Yumurta & Humus: Önceden haşlanmış yumurtalar; humus, sebze ve zeytinle tamamlandığında tok tutan bir öğün oluşturur.
Fermente Gıdalar (Kimchi, Lahana Turşusu): Probiyotik açısından zengindir, basit yemekleri besin değeri yüksek hale getirir.
Tahıl Tabanlı Kaseler: Kinoa veya esmer pirinç üzerine çeşitli çiğ sebzeler, sağlıklı yağlar ve protein eklenerek hazırlanabilir.
Smoothie & Yoğurt Parfait: Meyve, yoğurt, tohumlar ve protein tozu ile yapılan karışımlar hızlı kahvaltılar için birebirdir.
Sandviç ve Wraplar: Tam tahıllı ekmeklerle hazırlanan yumurtalı, somonlu veya tavuklu sandviçler sağlıklı atıştırmalıklar sunar.
Kraker & Pirinç Kekleri: Fıstık ezmeli ve meyveli versiyonlarıyla hem taşınabilir hem de besleyici atıştırmalıklardır.
Parlak & Gökkuşağı Salatalar: Renkli sebzeler, peynir, baklagiller ve tohumlarla yapılan karışımlar bağışıklığı destekler.
Avokado Tostu: Tohumlar ve sardalya gibi zengin içeriklerle desteklenen avokado tostları hafta sonları için ideal.
Hazır Falafel: Nohut, beyaz peynir ve taze sebzelerle birleştiğinde sıcak yemek kadar doyurucu bir alternatiftir.
Kaynak: Haber Merkezi