Yoğurdun içerisine ekleyip kaşık kaşık yiyin: Kendi küçük şifası büyük. Faydalarını öğrenen aktarın yolunu tutacak

Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam içerisinde olabilmek için tükettiğimiz gıdaların içeriğini aynı zamanda etki alanlarını bilmek son derece önemlidir.

Doğal ürünlere olan ilgi son dönemlerde bir hayli artış gösterirken, bu doğal ürünlerden bir tanesi ise şüphesiz bamya tohumudur.

Bamyanın seveni kadar sevmeyeni de fazlasıyla çok olurken, bamya tohumu son dönemlerde revaçta olan gıdalar arasında yerini alıyor. Bilhassa yoğurt ile karıştırıp tüketildiğinde tam bir şifa deposuna dönüşüyor. İşte bamya tohumunun mucizevi faydaları...

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Bamya tohumu, bamya meyvesinin olgunlaşma evresinden sonra oluşan küçük, koyu kırmızı veya kahverengi tohumlardır. Bamya tohumunun faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz;

B, C, K vitamini, potasyum, magnezyum, kalsiyum zengini olan bamya tohumunun düzenli olarak tüketilmesi kötü kolesterol seviyesinin düşmesini sağlamaktadır. Karaciğer dostu olan bamya tohumu karaciğeri koruma altına almaktadır.

Kan şekerinin düzene girmesine yardımcı olur.

Vücutta bulunan toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olan bamya tohumu ödem problemini tamamıyla ortadan kaldırır.

Vücutta bilhassa dizlerde oluşan sıvı kaybının önüne geçer, sıvı kaybı dolayısıyla oluşan ağrıları dindirir.

İçerisinde bol miktarda K vitamini barındıran bamya tohumu, günlük K vitamini ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmaktadır. K vitamini kemik sağlığı açısından son derece önemlidir.

Kanın iyi şekilde pıhtılaşmasını sağlar.

Diyabete karşı son derece faydalıdır.

Hafızanın güçlenmesine yardımcı olan bamya tohumu, konsantrasyonun güçlenmesinde son derece etkilidir.

Sinirlilik durumuna, strese ve uykusuzluk problemine karşı iyi gelmektedir.

Düzenli ve yeterli şekilde tüketildiğinde halsizliğe de son derece iyi gelmektedir.

İçeriğinde bulunan lifli bileşenler sindirim sisteminin sağlıklı ve aktif şekilde çalışmasına yardımcı olan bamya tohumu, uzun süre tok tutmaya da katkı sağlamaktadır.

Mide şişkinliklerine iyi gelir.

Astım, bronşit ve solunum yolu hastalıklarına iyi gelmektedir.

Metabolizmanın sağlıklı ve hızlı şekilde çalışmasında etkin rol oynar.

Demir, magnezyum, manganez, bakır, çinko, fosfor, tiamin, niasin, riboflavin, folatlar, pantotenik asit ve diyet lifi içerir. Omega 3, magnezyum, potasyum açısından son derece zengindir.

Yoğurdun içerisine ilave ederek tüketeceğiniz bamya tohumu pek çok konuda şifalanmanıza yardımcı olacaktır.

Dikkat: Yukarıda yer alan bilgiler tamamıyla genel bilgiler olup tüketmeden evvel mutlaka doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin.