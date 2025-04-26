Yılların İlişki Uzmanı Açıkladı: Eşinizin ya da Sevgilinizin Hala Eski Sevgilisine Takılıp Kaldığını Gösteren 6 Kritik İşaret

En güçlü ilişkilerde bile zaman zaman geçmişe dair soru işaretleri oluşabilir. Yapılan araştırmalar, birçok insanın eski sevgilileriyle çeşitli şekillerde iletişimde kalmaya devam ettiğini ortaya koyuyor. Peki, eşinizin hala eski bir aşka bağlı kalıp kalmadığını nasıl anlarsınız? İşte dikkat etmeniz gereken altı önemli sinyal...

1. ESKİ SEVGİLİSİYLE ARKADAŞ OLARAK İLETİŞİMDE KALMAK

Bazı kişiler, eski sevgilileriyle iletişim kurmayı sadece arkadaşlık olarak tanımlar. Ancak uzmanlar, geçmişte romantik bir bağ kurulmuş bir ilişkide tamamen platonik bir arkadaşlık yaşanmasının nadir olduğunu vurguluyor. Özellikle çocuk gibi ortak sorumluluklar yoksa ve iletişim hâlâ sürüyorsa, bu durum mevcut ilişkiye zarar verebilir. Bu gibi durumlarda sağlıklı sınırlar koymak büyük önem taşır.

2. GEÇMİŞ İLİŞKİLERDEN BAHSEDERKEN SAVUNMAYA GEÇMEK

Partneriniz eski ilişkiler hakkında konuşurken gerginleşiyor, aşırı duygusal tepkiler veriyor ya da kendini savunuyorsa, bu, eski ilişkilere dair hâlâ çözülmemiş duyguların olduğunu gösterebilir. Geçmiş hakkında açık ve sakin bir şekilde konuşamamak, eski aşkın gölgesinin hâlâ var olduğunu işaret edebilir.

3. GEÇMİŞİ KONUŞMAKTAN KAÇINMAK

Eşiniz geçmiş ilişkileriyle ilgili sorulardan kaçıyor ya da anlattıkları çelişkili görünüyorsa, bu da gizlenen duyguların varlığına işaret edebilir. Uzmanlar, şeffaflık ve dürüstlüğün güvenin temel taşı olduğunu belirtiyor. Bir şeylerin gizlenmesi, hâlâ kapanmamış bir geçmişin habercisi olabilir.

4. BİR YAKIN BİR UZAK OLMAK

Partneriniz bir gün size karşı sevgi dolu, ertesi gün mesafeli bir tavır sergiliyorsa, bu duygusal karmaşanın işareti olabilir. Özellikle bu dalgalı tutumlara eski sevgiliden sıkça bahsetmek eşlik ediyorsa, geçmiş duyguların hâlâ etkili olduğu düşünülebilir. Duygusal mesafe, bazen çözülmemiş eski bağların bir yansımasıdır.

5. SOSYAL ÇEVRESİYLE TANITMAMAK

Ciddi ilişkilerde partnerinizi sosyal çevrenizle tanıştırmak doğal bir adımdır. Eğer eşiniz bu konuda çekingen davranıyor, sizi arkadaşlarına ya da ailesine tanıtmaktan kaçınıyorsa, bu davranış eski ilişkilere hâlâ bağlı olabileceğinin bir işareti olabilir. Sosyal çevreye tanıtılmamak, mevcut ilişkinin arka planda tutulduğunu hissettirebilir.

6. ESKİ İLİŞKİLERE AİT EŞYALARI SAKLAMAK

Eşinizin eski ilişkisinden kalan mektuplar, hediyeler veya fotoğraflar gibi eşyaları hâlâ saklaması, geçmişe duygusal bir bağın sürdüğüne işaret edebilir. Bu tür hatıraların tutulması, bir dönemin tamamen kapanmadığını gösterebilir. Bu durumda partnerinizle açık ve samimi bir iletişim kurmak oldukça önemlidir.

Kaynak: Haber Merkezi