'Yeşilçam’ın kötü adamı' hayatını kaybetti

Kanser hastası olan Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir, 15 Ocak tarihinde solunum yetmezliği nedeniyle geldiği NKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Taşdemir’in cenazesi bugün ağabeyine teslim edildi. Edinilen bilgiye göre Taşdemir, Silivri’de toprağa defnedilecek.

Hikmet Taşdemir’in vefatıyla ilgili açıklama yapan NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, "Değerli sanatçımız, Yeşilçam emektarlarından Hikmet Taşdemir, 15 Ocak tarihinde hastanemize geliyor solunum yetmezliği sebebiyle ve teşhisinde 4. evre kanser olduğu belirleniyor. Kendisi daha sonra 24 Ocak tarihinde dahiliye yoğun bakıma, ardından da solunum yetmezliği sebebiyle entübe oluyor. Entübe olduktan sonra maalesef 25 Ocak 2024 Perşembe günü 14.20 saatlerinde kalbi duruyor. Arkadaşlarımızın, değerli hekimlerimizin yaptığı tüm müdahalelere rağmen 15.05’i gösterdiğinde vefat ediyor. Allah’tan rahmet diliyor, Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah diyorum. Yakınlarına, sanat camiasına başsağlığı diliyoruz. Bugün itibarı ile de ağabeyi tarafından cenazesi teslim alınmıştır, tekrardan değerli sanatçımıza başsağlığı diliyorum" dedi.

NKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Şeref Alpsoy ise, "Hastayı maalesef kaybettik, hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA