Yeşil altın olarak biliniyor, görenleri hayrete düşürdü!

Güneydoğu Bölgesi'nin yeşil altını olarak bilinen, lezzet ve görünüm açısından vazgeçilmez lezzet olan Antep fıstığı yaz mevsiminin gelmesiyle ağaçlarda boy göstermeye başladı.

Köylerde çiftçiler üretim için fıstık fidanları dikerek bağları ve bahçeleri doldurdu. Yetişme süresinin ortalama 10 yıl olduğu bilinen Antep fıstığı her yıl ağaç başına verdiği 15-25 kilogram fıstık ile Türkiye’nin yanı sıra yabancı ülkelerde de ilgi odağı.

BOYUNDAN FAZLA FISTIK VERDİ

Karkamış ilçesinde bulunan Balaban köyündeki fıstık üreticileri tarafından fidan halinde dikilen Tekin cinsi fıstık ağacının ikinci senesinde boyundan fazla fıstık vermesi ise görenleri şaşırttı.

"AŞI GÖZÜNÜ TEMİN EDİYORUM"

Tekin cinsi fıstık türünün nasıl bulunduğunu aktararak, fıstık üreticiliğinin yanı sıra ağaçlarına aşı yapmak isteyenlere de aşı gözü temin ettiğini belirten çiftçi, "Dedemden ve babamdan aldığım bilgilerle üretici olarak devam ediyorum. Fıstıkçılığın dışında paketleme ve pazarlama üzerine yoğunlaşarak ihracatına başladım. Fıstığı üreterek ve kavurarak vatandaşların hizmetine sunuyorum. Ağaç 6 yaşında ama üzerinde bulunan aşı 2 yaşında. Türü ise tekin denilen cinstir. İsmi ise bundan 10 sene önce fıstık araştırmada Hüseyin Tekin hocamızın araştırıp bulması üzerine gelmektedir. Kapama bir bahçe olarak bölgede ilk yapan kişilerden biri oldum. 700-800 dönümlük bahçe ile Türkiye’de Tekin cinsinin aşılamak isteyenlere aşı gözünü temin ediyorum. Herkes memnun kalıyor. Tekin fıstığını tercih ediyoruz. Bizim bölgeye uyum sağladı. Mutluyuz, gururluyuz bizim yeşil altınımızda budur işte" dedi.

"İKİ SENELİK FİDANLARIMIZ BÖYLE BİR GELİŞİM GÖSTERDİ"

Yaklaşık 2 yıl önce diktiği ağaçtaki meyveyi görünce şaşırdığını belirtenTuncay Tiryaki ise, "Tekin cinsi fıstığı yetiştirmek için çeşitli arkadaşlardan öneri aldım. Akrabalarımdan bilgi alarak böyle bir çeşidi yetiştirmeye karar verdik ve kapama bir tarla yetiştirmeye çalışıyoruz. 2 senelik fidanlarımız böyle bir gelişim gösterdi ve mahsulümüz bu" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem