Yapay Zekaya Sakın Bu 6 Soruyu Sormayın! Başınıza Dert Açabilir

Uzmanlar, sohbet botlarıyla hayatı kolaylaştıran yapay zekaya asla sorulmaması gereken 6 kritik soruyu açıkladı.

Yapay Zekaya Sakın Bu 6 Soruyu Sormayın! Başınıza Dert Açabilir

ChatGPT, Gemini gibi yapay zeka tabanlı sohbet botları, teknolojinin günlük yaşama en hızlı adapte olan uygulamalarından biri haline geldi. Ancak bu dijital asistanlarla kurulan her etkileşim masum olmayabilir. Uzmanlar, bazı bilgilerin sohbet botlarıyla paylaşılmasının ciddi güvenlik açıklarına yol açabileceği konusunda kullanıcıları uyardı. Peki, yapay zeka destekli bir sohbet botuna asla sorulmaması gereken sorular neler? İşte dikkat edilmesi gerekenler...

1. Kişisel Kimlik Bilgileri
Tam adınız, adresiniz, T.C. kimlik numaranız, ehliyet ya da pasaport bilgileriniz gibi kimlik tanımlayıcı bilgileri asla paylaşmayın. Bu tür bilgiler, kötü niyetli kişilerin eline geçtiğinde kimlik hırsızlığına neden olabilir. Özellikle iş başvurusu yaparken sohbet botlarını kullanıyorsanız, kişisel bilgileri konuşma dışında paylaşmayı tercih edin.

2. Finansal Veriler
Banka hesap numaraları, kredi kartı bilgileri, IBAN veya kripto cüzdan şifreleri gibi bilgiler yüksek güvenlik riski taşır. Bütçe planlaması gibi konular hakkında destek almak istiyorsanız, gerçek veriler yerine genel bilgiler üzerinden konuşmak daha güvenlidir.

3. Şifreler ve Giriş Bilgileri
Hiçbir chatbot sizden e-posta, sosyal medya veya banka giriş bilgilerinizi istemez. Ayrıca iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) kodları veya güvenlik sorularına ait ipuçlarını (örneğin, ilk evcil hayvanınızın adı) da paylaşmamalısınız.

4. Özel ve Mahrem Konular
Kişisel sırlar, duygusal paylaşımlar ya da özel sağlık problemleri gibi mahrem bilgiler sohbet botlarıyla paylaşılmamalı. Unutmayın, yapay zekâ bir terapist veya arkadaş değildir ve bu verilerin kayıt altına alınma ihtimali vardır.

5. Şirket İçi Bilgiler
Yeni projeler, toplantı notları, çalışan bilgileri veya kurumsal seyahat planları gibi gizli bilgiler, sohbet botlarında konuşulmamalıdır. Bu tarz içerikler şirket politikalarına aykırı olduğu gibi veri sızıntılarına da yol açabilir.

6. Tıbbi Kayıtlar ve Tedavi Bilgileri
Yapay zeka sohbet botları tıbbi danışmanlık yapacak donanıma sahip değildir. Bu nedenle sağlık geçmişinizi, hastalık bilgilerinizi ya da reçetelerinizi paylaşmaktan kaçının. Genel sağlık bilgileri üzerine sorular sormak daha güvenli bir tercih olacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi

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