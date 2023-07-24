Yalova'da tam üç kasa ile yakalandı, ceza kesildi!

Yalova'da Hersek Lagünü çevresinde deniz börülcesi toplayan bir kişi, üç kasa börülceyle birlikte yakaladı. Yakalanan şahıs hakkında işlem yapıldı.

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Yalova'da tam üç kasa ile yakalandı, ceza kesildi!

Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, Hersek Lagünü çevresinde deniz börülcesi toplayan bir kişiyi tespit etti.

Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Milli Parklar yetkililerine bilgi veren zabıta ekipleri, endemik bitki çeşidi olan çevrede deniz börülcesi toplayan şahsı, üç kasa börülceyle birlikte yakaladı.

İŞLEM YAPILDI

Emniyet ve Milli Parklar yetkilileri, yakalanan şahıs hakkında biyokaçakçılık kapsamında 2872 Sayılı Çevre Kanununun, “Biyolojik çeşitliliğinin sağlanması bakımından nesli tehdit veya tehlike altında olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması” maddesine istinaden işlem yaparak, ele geçen malzemeleri ise Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

Yalova'da tam üç kasa ile yakalandı, ceza kesildi! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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