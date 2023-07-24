Şimdiye dek Hep yanlış bilmişiz! Ceviz ağacının dibinde gerçekte neden oturulmamalı?

Aydinlik.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte ceviz ağacıyla ilgili herkesi çok şaşırtacak bir bilgi paylaşıldı.

"Ceviz ağacının dibinde ve gölgesinde oturulmaz, adamı erken öldürür" atasözünden dolayı insanlar arasında bir algı vardır. Böylece insanlar ceviz ağaçlarının altında oturmazlar.



Fakat bu atasözünün altından bambaşka bir neden çıktı. Bilimsel olarak neden ceviz ağacının altında oturulmaması gerektiği açıklandı.

piramithaber.com’da yer alan bir rapora göre ceviz ağacı sülfür salgılar ve bu gaz da dibe çöker. Zehirli olduğu bilinen sülfür gazı insanı sersemletir. Diğer gazlardan ağır olduğu için dibe çöken bu gaz ceviz ağaçlarının köklerinde bol bulunur ve bu yüzden insanların ceviz ağacı dibine oturması sakıncalıdır.

KALP RİTMİNİ DÜZENLİYOR



Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sütyemez ve Yrd. Doç. Dr. Muharrem Ergun'un hazırladığı raporda, cevizin kalp hastalıkları, inme, diyabet, yüksek kan basıncı ve klinik depresyonu azalttığı ortaya kondu.

UYKU RAHATSIZLIKLARINA ELDEVA DİYECEKSİNİZ



Cevizdeki yağ profili, fitosteroller ve magnezyum, safra taşı oluşumunun önüne geçiyor.

Cevizdeki melatonin, beyin bezesi tarafından salgılanan melatoninin insan vücudunun kullanıma hazır formunu içeriyor. Melatonin, gece çalışan ve zaman farkından dolayı uyku düzensizliği çeken kişilerde uyuma rahatsızlıklarını ortadan kaldırabiliyor.



Cevizin, antioksidan özelliği dolayısıyla kardiyovasküler ve sinir sistemine zarar veren parkinson ve alzheimer gibi çok kuvvetli hastalıkların gelişimini erteleyebileceği veya azaltabileceği ileri sürülüyor.

Ceviz, antioksidan savunmada önemli olan birtakım enzimlerde zorunlu kofaktörler olarak görev yapan manganez ve bakır içeriyor.

CEVİZ NASIL TÜKETİLMELİ?



Ceviz, besleyici değeri yüksek olan bir kuruyemiştir ve doğru tüketimi önemlidir.

İşte cevizin doğru tüketimi için bazı ipuçları:

Porsiyon Kontrolü: Ceviz, kalorileri ve yağ içeriği yüksek olan bir kuruyemiştir. Bu nedenle, tüketirken porsiyon kontrolü yapmak önemlidir. Genel olarak, bir porsiyon ceviz, yaklaşık olarak 28 gram veya küçük bir avuç dolusu ceviz içerir. Bu miktar, sağlıklı bir şekilde tüketebileceğiniz günlük ceviz miktarıdır.

Taze Tüketim: Cevizin besin değerini en üst düzeye çıkarmak için taze ceviz tercih etmelisiniz. Kabukları sağlam ve çürümüş olmayan cevizleri seçmeye özen gösterin.



Doğal Olarak Tüketin: Cevizi doğal haliyle tüketmek en iyisidir. Kavrulmuş veya tuzlanmış cevizler, ekstra yağ ve tuz içerebilir. Bu nedenle, tuz veya yağ eklenmemiş doğal cevizleri tercih etmek sağlıklı bir seçenektir.

Çeşitlendirin: Ceviz, tek başına atıştırmalık olarak tüketilebileceği gibi, salatalar, tahıllar, yoğurt veya smoothie'ler gibi farklı yiyeceklere eklenerek de tüketilebilir. Bu, besin çeşitliliğini artırır ve farklı besin maddelerinden faydalanmanızı sağlar.



Saklama Koşulları: Cevizi doğru bir şekilde saklamak da önemlidir. Cevizlerinizi kuru, serin ve karanlık bir yerde saklayın. Hava geçirmez bir kapta veya buzdolabının alt rafında saklamak, tazeliklerini daha uzun süre korumalarına yardımcı olur.

Sağlık Durumunuza Uygun Tüketin: Bazı insanlar cevize karşı alerjik olabilir veya ceviz tüketiminin sağlık durumlarına etkisi olabilir. Özellikle ceviz alerjisi, anafilaksi gibi ciddi reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle, herhangi bir sağlık durumu veya alerji durumunda doktorunuza veya bir beslenme uzmanına danışmanız önemlidir.

Unutmayın, herkesin beslenme ihtiyaçları farklıdır. Beslenme tercihlerinizi, sağlık durumunuzu ve kişisel gereksinimlerinizi göz önünde bulundurarak cevizi doğru bir şekilde tüketmeye özen gösterin.

CEVİZ YAPRAKLARI DA ÇOK FAYDALI

Ceviz yaprağı, ceviz ağacının bir parçası olan ve birçok faydası bulunan bir bitkidir. Ceviz yaprağı, içerdiği antioksidan, anti-inflamatuar, antiseptik ve antimikrobiyal özellikler sayesinde sağlığa katkıda bulunur. Ceviz yaprağı, cilt problemleri, saç dökülmesi, diyabet, böbrek taşı, romatizma, enfeksiyonlar ve sindirim sorunları gibi çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabilir. Ceviz yaprağı, kaynatılarak çay olarak içilebilir veya harici olarak uygulanabilir. Ceviz yaprağının faydalarından yararlanmak için düzenli olarak tüketmek gerekir. Ancak, ceviz yaprağına alerjisi olanlar veya kan sulandırıcı ilaç kullananlar dikkatli olmalı ve doktorlarına danışmalıdır.

Kaynak: piramithaber.com

Derleme: aydinlik.com.tr