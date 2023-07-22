Öyle bir köfte yaptık ki herkes mangalda pişirildiğini sandı. Bu köfte tarifi hayran bırakıyor

Hem çocukların hem de yetişkinlerin bayıldığı köfte patates yemeğine yeni bir soluk kattık. Bu tarifimiz tam ölçülü ve içindeki baharatlar ve pişirim şekli sayesinde mangalda pişmiş gibi lezzetli oluyor. Yanına patates kızartıp sebzeler eklemeniz yeterli başka hiçbir şeyle uğraşmanıza gerek yok!

haberciniz.biz sitesinde yer alan bir içerikte lezzetli köftenin tarifi paylaşıldı. İşte o tarif

İşte mangalda pişmiş gibi lezzetli enfes köfte tarifi!

MANGAL LEZZETİNDE ENFES KÖFTE TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

1 adet yumurta

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 tutam maydanoz

600 g orta yağlı kıyma

3 yemek kaşığı galeta unu

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı üzüm pekmezi

Yarım çay kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı biber salçası

Karabiber



MANGAL LEZZETİNDE ENFES KÖFTE TARİFİ NASIL YAPILIR?

Köftenin iç harcını hazırlayarak başlayalım. Önce soğanları rondoya ekleyip çekin.

Üzerine sarımsakları da ekleyin ve iyice çekin.

Maydanozları ayıklayıp incecik doğrayın ve soğan ve sarımsakla karıştırın.

Bir yoğurma kabına hazırladığınız bu malzemeleri, kıymayı, yumurtayı ve galeta ununu ekleyin. Baharatlarını ve üzüm pekmezini de ekleyin ve karıştırın.

En son salçaları da ekleyip 5-6 dakika boyunca güzelce yoğurun.

İyice yoğurduğunuz köfte harcını en az yarım saat buzdolabında bekletin. Buzdolabında bekletirken üzerini mutlaka kapatın yoksa köftenin üstü kurur ve kötü bir hal alır.

Köfte beklerken tüm malzemeler kaynaşacak ve kıyma soğanın suyundaki asitle biraz pişmiş olacak. Bu tarifimize inanılmaz bir lezzet katıyor.

Köftelere istediğiniz gibi şekil verin.

Ardından yağsız şekilde kızdırdığınız yanmaz yapışmaz çizgili ızgara tavasında köfteleri arkalı önlü pişirin.

Afiyet olsun!

Başarılı bir köfte pişirmenin püf noktaları şunlardır:

1. Etinizi iyi seçin ve öğütün.

2. Köfte harcınıza soğan, sarımsak, maydanoz gibi aromatik malzemeler ekleyin.

3. Köftelerinizi şekillendirirken elinizi ıslatın, böylece köfteleriniz daha düzgün olacaktır.

4. Köftelerinizi tavada yüksek ateşte kızartın, böylece dışı çıtır içi yumuşak olacaktır.

5. Köftelerinizi pişirirken sürekli çevirin, böylece her tarafı eşit şekilde kızarır.

6. Köftelerinizin pişip pişmediğini kontrol etmek için ortasına bir çatal batırın, eğer suyu berrak çıkarsa pişmiştir.

7. Pişen köftelerinizi kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını emdirin.

Bu püf noktalarına dikkat ederek lezzetli ve başarılı bir köfte yapabilirsiniz. Afiyet olsun!