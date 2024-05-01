Yalnızlık ömrü kısaltıyor! Erken ölümlerde sigara kadar tehlikeli

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, insanlar yaş aldıkça yalnız kalmaya daha meyilli oluyor. Araştırmada yalnızlığın, erken ölümlerde sigara kadar tehlikeli olduğunu vurgulandı.

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Yalnızlık ömrü kısaltıyor! Erken ölümlerde sigara kadar tehlikeli

Yeni yapılan bir araştırma, yalnızlığın insan hayatı boyunca önce azalıp sonra yeniden arttığını ortaya koydu.

Sözcü'nün aktardığına göre; ABD'deki Northwestern Medicine kurumunun dünya çapından verilerle yürüttüğü araştırmaya göre, yalnızlık gençlik döneminde yaygınken orta yaşlara doğru azalıyor ve yaşlılıkta en yüksek seviyeye ulaşıyor.

Araştırmaya göre yalnız kalanların önemli bölümü kadın. Düşük eğitimli ve düşük gelirli kesimlerin yalnız kalma ihtimali de yükseliyor.

Northwestern Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Eileen Graham, "İleri yaştaki yetişkinlik döneminde yalnızlığın sürekli artması dikkat çekici" dedi.

Bilimsel dergi Psychological Science'da yayınlanan araştırmada, yalnızlığın yol açtığı risklere de dikkat çekildi.

SİGARA KADAR TEHLİKELİ

Graham, yalnızlığın sağlığı bozan etkileri olduğunu vurgulayarak sosyal iletişim eksikliğinin erken ölümlerde sigara kadar tehlikeli olduğunu vurguladı. Bilim insanı, özellikle ileri yaşlarda yalnız kalan insanlara destek olunmasının çok önemli bir sağlık gündemi olduğunu kaydetti.

TOPLUMLARDA SALGIN HALİNE GELEBİLİR

Öte yandan Graham, sosyal etkileşimi çok yüksek bir kişinin de yalnız olabileceğini söyledi.

ABD dahil birçok ülkede sağlık kurumları, daha önce yalnızlığın toplumlarda salgın haline geldiğini belirtmişti.

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Sigara Sağlık
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