Yağ Kalıntısı Biriken Tencere Kapaklarına Anneanne Yöntemi: Dakikalar İçerisinde Silip Süpürüyor

Tencere kapaklarındaki inatçı yağlardan kurtulmak için etkili ve doğal yöntemler mevcut. Yüksek ısıda yemek pişirirken oluşan yağ buharı, kapakların mikro gözeneklerine yerleşir ve soğudukça sertleşerek çıkması zor bir tabaka haline gelir. Bu durumu daha da kötüleştiren şey, bulaşıkları soğuk suyla yıkamak ya da yanlış ürünleri bir arada kullanmaktır. Her malzeme türünün (cam, plastik, metal) kendi temizlik yöntemi olduğunu bilmek önemlidir.

DAKİLALAR İÇİNDE TERTEMİZ YAPIYOR

Anneannelerimizin kullandığı basit ama etkili bir yöntem: karbonat ve kaynar su!

2 yemek kaşığı karbonatı kapağın yağlı kısmına serpin.

Üzerine 500 ml kaynar su dökün.

Köpürmeye başladığında 30 saniye bekleyin.

Yumuşayan yağı kağıt havluyla silin.

Bu işlemde sıcaklık, karbonatın yağla tepkimeye girmesini sağlayarak kalıntıların kolayca çözülmesine yardımcı olur.

KAPAK TÜRÜNE GÖRE TEMİZLİĞE DİKKAT EDİN

Cam kapak: Yüzeye tuz serpip yarım limonla ovalayın; hem lekeler hem de donukluk gider.

Plastik kapak: 15 dakika dondurucuda bekletin, sonra süngerle temizleyin. Yağ donunca kolayca kırılır.

Metal kapak: 1:1 oranında sirke ve su karışımında 10 dakika bekletin; yağ ve pas çözülür.

Kaynak: Haber Merkezi