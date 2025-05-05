Ünlü Beyaz Eşya Markası İtiraf Etti: Buzdolabına A4 Kağıdı Koyun Farkı Görün

Yaz aylarında artan sıcaklıklar, yalnızca insanları değil, evdeki elektrikli cihazları da etkiliyor. Özellikle sürekli çalışan buzdolapları, serinliği korumak için normalden çok daha fazla enerji harcıyor. Ancak uzmanlar, basit bir A4 kağıdı yardımıyla buzdolaplarında fark edilmeyen enerji kayıplarının kolayca tespit edilebileceğini söylüyor.

BUZDOLABI NEDEN DAHA FAZLA ELEKTRİK HARCAR?

Yüksek sıcaklık, buzdolaplarının iç ısıyı sabit tutmak için daha fazla çalışmasına neden oluyor. Ancak asıl sorun, zamanla esneyen ve işlevini yitiren kapı contaları. Bu contalardaki zayıflık, dışarıdan sıcak havanın içeri girmesine, içerideki soğuk havanın dışarı kaçmasına yol açarak hem cihazın performansını düşürüyor hem de enerji tüketimini artırıyor. Bu durum aynı zamanda yiyeceklerin daha çabuk bozulmasına ve gıda israfına neden olabiliyor.

BUZDOLABINA A4 KAĞIDI KOYUN FARKI GÖRÜN

Ünlü beyaz eşya markası yetkilisinden gelen açıklamaya göre, bu gizli sorunu anlamanın çok pratik bir yolu var. Uzmanlar yapılması gerekeni şöyle özetliyor:

"Bir A4 kağıdını buzdolabının kapı lastiği ile gövdesi arasına yerleştirip kapağı kapatın. Eğer kağıt çekildiğinde kolayca çıkıyorsa, bu kapı contasının yeterince sıkı kapanmadığını gösterir. Bu durumda contanın değiştirilmesi gerekebilir."

KÜÇÜK ÖNLEMİ, BÜYÜK TASARRUF

Bu basit ama etkili yöntem sayesinde, farkında olmadan oluşan enerji kayıplarının önüne geçilebilir. Hem elektrik faturası düşer hem de buzdolabının içindeki gıdalar daha uzun süre taze kalır. Salah Sun, bu yöntemin erken müdahale şansı sunduğunu ve kullanıcıların cihazlarını uzun ömürlü şekilde kullanmalarına katkı sağladığını belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi