Yaz Sıcağına En Ucuz Çözüm! Klimaya Gerek Yok: Bu Yöntemle Eviniz Bedavaya Buz Gibi Olacak

Yaz sıcakları kapıya dayandı, birçok kişi evinde serin kalmak için hem etkili hem de ekonomik çözümler arıyor. Yüksek elektrik faturalarıyla gelen klima kullanımı yerine, ucuz ve uygulanması son derece kolay bir yöntem ortaya çıktı. İşte yazın sıcaklarda klima yerine kullanılacak pratik serinleme yöntemi...

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Marketlerden çok uygun fiyatlarla temin edilebilen mutfak tipi alüminyum folyolar, artık mutfak dışında da kullanılmaya başlandı. Güneş ışığını doğrudan alan pencere camlarına yapıştırılan folyo, parlak yüzeyi sayesinde ışığı yansıtarak güneşin içeriye ısı yaymasını önlüyor. Bu sayede özellikle öğle saatlerinde hissedilen kavurucu sıcaklar büyük ölçüde engellenebiliyor.

Uzmanlar, alüminyum folyonun sıradan perdelerden çok daha iyi bir ısı yalıtımı sağladığını belirtti. Güneşin pencere camından doğrudan içeri sızarak ortam sıcaklığını yükseltmesinin önüne geçen bu basit yöntem, evin havasını birkaç derece serinletebiliyor.

YÜKSEK ISIYA KARŞI DAYANIKLI

Güneşte erir mi? diye merak edenler için de iyi haber var. Uzmanlar, alüminyum folyonun 660 dereceye kadar erimez yapıda olduğunu vurguluyor. Bu da demek oluyor ki yaz aylarının en sıcak günlerinde bile gönül rahatlığıyla kullanılabilir.

AZ PARAYLA ETKİLİ SERİNLEME

Elbette bu yöntem bir klima kadar güçlü serinlik sağlamasa da, düzenli kullanıldığında yaşam alanlarını daha konforlu hale getiriyor. Üstelik sadece birkaç liraya mal olan alüminyum folyo ile hem serinlik sağlanıyor hem de enerji faturalarında ciddi tasarruf yapılabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi