Ne Renk, Ne Koku, Ne Etiket: Sahte Güneş Kremleri Sadece Böyle Anlaşılıyor

Havaların ısınmasıyla birlikte güneş kremlerine talep artarken sahte ürün tehlikesi de büyüyor. Güneş kremlerinde ambalaja, kokusuna, rengine aldanmayın! Uzmanlar sahte güneş kremlerini tek bakışta ayırt etmenin en etkili yolunu açıkladı.

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Ne Renk, Ne Koku, Ne Etiket: Sahte Güneş Kremleri Sadece Böyle Anlaşılıyor

Havaların ısınmasıyla birlikte güneş koruyucu ürünlere olan talep hızla artarken, sahte ve taklit güneş kremleri de piyasada çoğalmaya başladı. Uzmanlar, özellikle yaz aylarında sıkça kullanılan bu ürünleri satın alırken tüketicilerin çok daha dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi Başkanı Ahmet Pura, sahte ürünlerin halk sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekerek, orijinal ürünlerin bazı ipuçlarıyla kolayca ayırt edilebileceğini vurguladı.

AMBALAJDAKİ SİMETRİ DETAYI

Ne Renk, Ne Koku, Ne Etiket: Sahte Güneş Kremleri Sadece Böyle Anlaşılıyor - Resim : 1

Pura’ya göre, sahte ürünlerin anlaşılmasında en önemli adım ambalaj ve etiket kontrolleri. Sahte ürünlerde sıklıkla ambalaj baskılarında asimetrik dizilim, yazı fontunda uyumsuzluk ve silik etiket bilgileri görülüyor. Tüketicilerin, ürün üzerindeki üretim ve son kullanma tarihi gibi bilgilerin net şekilde yazılıp yazılmadığını mutlaka kontrol etmesi gerekiyor.

SERTİFİKALARI TAKİP EDİN

Pura, ürünlerin orijinalliğini kontrol etmenin en güvenilir yolunun, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden barkod ya da üretici bilgileriyle sorgulama yapmak olduğunu hatırlattı. Ayrıca “TSE” veya “CE” gibi kalite belgelerinin ambalaj üzerinde yer alıp almadığına da mutlaka bakılmalı.

Ne Renk, Ne Koku, Ne Etiket: Sahte Güneş Kremleri Sadece Böyle Anlaşılıyor - Resim : 2

BİLYE SESİ İLE TEST EDİN

Orijinal ürünlerin sahte ve taklitlerinden ayırt edilmesini kolaylaştırmak için bazı firmalar ambalaj içerisine küçük bir bilye yerleştiriyor. Satın almadan önce ürün iyice çalkalanmalı ve içerisinden bilye sesi gelip gelmediği mutlaka kontrol edilmeli. Bu, ürünün gerçek olup olmadığına dair en pratik ipuçlarından biri.

SAHTE ÜRÜNLERİN RENK VE KOKUSUNA DİKKAT

Orijinal güneş kremleri genellikle renksiz ve hafif kokuluyken, taklit ürünlerde anormal renkler ve rahatsız edici kokular öne çıkabiliyor. Bu nedenle ürünün rengi ve kokusu da değerlendirme kriterleri arasında yer almalı.

CİLT TİPİNE UYGUN ÜRÜN SEÇİN

Ne Renk, Ne Koku, Ne Etiket: Sahte Güneş Kremleri Sadece Böyle Anlaşılıyor - Resim : 3

Güneş kremleri; fiziksel, kimyasal ve hibrit olmak üzere üç ana kategoriye ayrılıyor. Yağlı ciltler için yağsız içerikler, kuru ciltler için ise nemlendirici özellikte ürünler tercih edilmeli. Hassas ciltler içinse mineral bazlı, kimyasal içermeyen ürünler öneriliyor.

DIŞARIYA ÇIKMADAN 15 DAKİKA ÖNCE SÜRÜN

Koruyucunun etkili olması için güneşe çıkmadan en az 15 dakika önce sürülmesi gerekiyor. Ayrıca iki saatte bir yeniden uygulanmalı. Deniz veya havuza girildikten sonra ya da terleme ve havlu kullanımı sonrası koruyucu mutlaka tekrar sürülmeli. Aksi takdirde ürünün koruyuculuk etkisi ciddi oranda azalıyor.

Kaynak: AA

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