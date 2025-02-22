UNESCO'nun Listesindeydi: Doğal Ağaç Tünelin Manzarası Görenleri Büyüledi

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kendiliğinden oluşmuş olan doğal ağaç tünel, kar yağışı sonrası görenleri kendine hayran bıraktı.

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UNESCO'nun Listesindeydi: Doğal Ağaç Tünelin Manzarası Görenleri Büyüledi

Kış mevsiminin etkileri Karabük'te de kendini gösterdi. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan doğal ağaç tünel, yoğun kar yağışı sonrası görenleri mest etti.

KARTPOSTALLIK MANZARA ORTAYA ÇIKTI

İl genelinde etkili olan kar yağışı, Safranbolu ile Bartın arasında kalan doğaç ağaç tünelde muhteşem görüntüler oluşturdu. Kar yağışıyla birlikte ağaçların beyaz örtüyle kaplandığı yol, kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, sürücülere masalsı yolculuk yaptırıyor.

Safranbolu’nun doğal güzellikleri arasında öne çıkan ağaç tüneli, özellikle fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için eşsiz bir manzara sunuyor.

Kaynak: İHA

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