Kış Etkisini Sert Gösterdi: Karaman'da Sertavul Geçidi'ne Tipi Engeli
Kış mevsimiyle birlikte başlayan hava muhafeleti Karaman-Mersin arasındaki Sertavul Geçidi'ndeki ulaşımı da sekteye uğratmaya başladı.
Akdeniz ve İç Anadolu bölgesinin birleşim noktasında bulunan Sertavul Geçidi'nde yoğun hava muhalefeti nedeniyle görüş açısı 50 metreye kadar düştü. Ekipler, sürücülere uyarılarda bulundu.
İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde tipi etkisini gösteriyor.
Gece saatlerinde başlayan kar ve tipi, Karaman ile Mersin arasındaki geçitte etkili oluyor.
Tipi nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşüyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri, yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Kaynak: AA
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