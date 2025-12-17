Türkiye'de Zemheri Alarmı! Soğuk Hava Dalgası Yurdu Sarıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye genelinde kış şartları sertleşiyor. Halk takviminde “karakış” ve “zemheri” olarak adlandırılan döneme girilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17–22 Aralık tarihleri arasında soğuk hava, sis ve don riskine karşı uyarıda bulundu. Birçok bölgede kar yağışı beklenirken, İstanbul ve Ankara’da gece sıcaklıklarının eksi derecelere kadar düşeceği öngörülüyor.

Soğuk hava dalgasının etkisini artırmasıyla birlikte yurt genelinde özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve görüş mesafesinde düşüş yaşanması bekleniyor. Uzmanlar, sürücüler ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

ZEMHERİ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Meteoroloji verilerine göre Türkiye, kışın en soğuk dönemlerinden biri olarak bilinen zemheri sürecine giriyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir gökyüzü hâkim olacak. İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde hafif don olayları, pus ve yer yer sis görülecek.

SİS VE KAR UYARISI

Özellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde sisin etkili olması bekleniyor. Bu bölgelerde zaman zaman kar yağışı görülebileceği belirtilirken, Karadeniz ve İç Anadolu’da da zemheriyle birlikte yağış ihtimali artıyor. Yüksek kesimlerde kar yağışının yer yer etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL’DA GECE DON OLABİLİR

İstanbul ve Trakya genelinde önümüzdeki günlerde sisli hava etkisini gösterecek. Tahminlere göre megakentte gece sıcaklıkları 0 derecenin altına düşebilir. Sabah saatlerinde hissedilen sıcaklıkların 5 dereceye kadar gerilemesi, gün içinde ise sıcaklıkların 13 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre, 2026 yılının ilk günlerinde İstanbul’da kar yağışı ihtimali de bulunuyor. Marmara Bölgesi genelinde ise 24–25 Aralık’tan itibaren kuzey ve kuzeybatıdan gelecek soğuk hava ile birlikte yağmur ve kar olasılığının artacağı belirtiliyor.

ANKARA’DA EKSİ 3 DERECE BEKLENİYOR

İç Anadolu’da yüksek kesimlerde kar örtüsü şimdiden görülmeye başlandı. Başkent Ankara’da önümüzdeki günlerde sis ve pusun etkili olması beklenirken, gece sıcaklıklarının -3 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. 24–25 Aralık sonrasında ise Ankara’da yağışsız ancak soğuk günlerin etkili olması öngörülüyor.

İZMİR VE GÜNEY BÖLGELERDE DAHA ILIK HAVA

Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise genel olarak daha ılıman bir hava bekleniyor. İzmir’de gündüz sıcaklıklarının 13 dereceye kadar çıkacağı, gece saatlerinde ise sıcaklığın 5 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR VE SICAKLIK UYARISI

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarının kuzey ve kıyı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında olacağını açıkladı. Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği, Akdeniz’in iç kesimlerinde ise yer yer 40–60 km/saat hızla kuvvetli olabileceği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi