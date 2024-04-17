Taş gibi yoğurt mayalamanın sırrı bulundu: Bu yöntemle asla sulanmıyor. Yoğurt mayalarken nelere dikkat edilmeli?

Yoğurt, içeriğinde bulunan sağlıklı bileşenler sayesinde insan sağlığına son derece faydalı gıdalardan bir tanesidir. Kalsiyum açısından zengin olan yoğurt kemiklerin güçlü ve sağlıklı olmasının yanı sıra, bağışıklık sisteminin güçlenmesine de yardımcı olmaktadır.

Sindirim sisteminin sağlıklı şekilde çalışmasını sağlayan aynı zamanda vücudu temizleyen yoğurt tüketiminde ev yoğurdunu tercih etmek son derece önemlidir.

Piyasada bulunan ve içeriği tamamıyla kimyasallardan oluşan yoğurtlar sağlığa yarardan çok zarar verirken, evde damak tadınıza uygun yoğurt mayalamak esasında son derece kolaydır.

Yoğurt mayalarken dikkat edeceğiniz birkaç tüyo, yoğurdun sulanmadan lezzetli şekilde mayalanmasını sağlayacaktır. İşte yoğurt mayalarken dikkat edilmesi gereken o hususlar...

YOĞURT MAYALARKEN NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİR?

Evde lezzetli yoğurt mayalayabilmek için dikkat edilmesi gereken belli başlı unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurlara dikkat edilmesi, yoğurdun sulanmadan lezzetli şekilde mayalanmasını sağlayacaktır. İşte yoğurt mayalarken dikkat edilmesi gereken o hususlar...

Yoğurt mayalamadan evvel birincil olarak dikkat edilmesi gereken husus, sütün kalitesidir. Yoğurt mayalayacağınız sütü kaliteli ve taze seçmeye özen gösterin.

Sütü kaynatmadan evvel üzerindeki yağı almanız, yoğurdun çok daha kıvamlı olmasını sağlayacak unsurlardan bir tanesidir.

Yoğurt mayalama esnasında kullanacağınız mayanın da kaliteli olması önemli olan diğer husustur. Kaliteli maya, lezzetli ve katı yoğurdun olmazsa olmazlarındandır.

YOĞURT NASIL MAYALANIR?

4 litre süt

1 kepçe süt (4 litrenin içinden alınacak)

4 yemek kaşığı ev yoğurdu

Sütü geniş bir tencerenin içerisine alın ve kaynatmaya başlayın. Yaklaşık 10 dakika kadar kaynadıktan sonra ocaktan alın ve oda sıcaklığına gelmesi için bekleyin.

Ortalama olarak 40-45 derecede olması yeterli gelecektir. Termometreniz yoksa, serçe parmağınızı sütün içerisine bandırın ve 6-7 saniye kadar yanmadan kalabilecek sıcaklıkta olmasına özen gösterin.

4 yemek kaşığı yoğurdu bir kasenin içerisine alın ve üzerine 1 kepçe sütü ilave edin. İyice karıştırın.

Hazırladığınız karışımı sütün içerisine güzelce ilave edin ve karıştırın. Ardından kavanozlara bölüştürün.

Bu esnada fırını 50 dereceye ayarlayın ve 5 dakika bekleyin. Akabinde fırını kapatın. Mayalı sütleri ağızları açık şekilde fırının içerisine yerleştirin.

Bu şekilde 5-6 saat bekletin. Ardından fırından çıkarın ve kapaklarını kapatıp buzdolabına kaldırın. 7 saat sonra tüketmeye başlayabilirsiniz.