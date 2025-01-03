Starlink Uyduları Erzincan Semalarında

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde gece gökyüzünde görülen Starlink uyduları vatandaşlarda heyecan yarattı. Elon Musk’ın SpaceX şirketinin internet erişimi için geliştirdiği uyduların tek sıra halinde geçişleri, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Starlink Uyduları Erzincan Semalarında

Erzincan'da Kemaliye semalarında saat 23.00 sıralarında görülen Starlink uyduları heyecana neden oldu. Gökyüzünde tek sıra halinde geçen uyduları vatandaşlar ilgiyle izledi. Kemaliye ilçesinde Selçuk Örnekçi isimli vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntü, ilçenin ışıklarıyla uyduları aynı karede buluşturdu.

Starlink projesi, Elon Musk’ın şirketi SpaceX tarafından dünya genelinde genişbant internet erişimi sağlamak amacıyla başlatılmıştı. Uzaya gönderilen binlerce uydu, dünya yörüngesinde düzenli geçişleriyle dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA

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