Meteoroloji'den Etna Yanardağ açıklaması: Türkiye'yi etkileyecek mi?

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tekrar faaliyete geçen Etna Yanardağ hakkında açıklama yaptı.

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Meteoroloji'den Etna Yanardağ açıklaması: Türkiye'yi etkileyecek mi?

Meteoroloji'den İtalya'da yeniden faaliyete geçen Etna Yanardağ hakkında açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa'nın en aktif yanardağı olan İtalya'daki Etna Yanardağı 21-22 Mayıs 2023 tarihlerinde yeniden faaliyete geçmiştir. Genel Müdürlüğümüzce son yapılan HYSPLIT Tahmin Modeli ileri yörünge analizlerine göre, Etna kaynaklı kül bulutlarının Yunanistan'ın güneyinden geçerek deniz üzerinden doğuya doğru hareket etmesi beklenmektedir. Söz konusu Etna kaynaklı kül bulutlarının ülkemizi etkilemesi beklenmemektedir. Genel Müdürlüğümüzce kül bulutlarının hareketi 7/24 esasına göre takip edilmektedir."

Kaynak: Gerçek Gündem

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