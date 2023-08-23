Sayısalda 13 bininci oldu, ilk tercihine 'kanatlı hayvan yetiştiriciliği' yazdı: Nedenini açıkladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla dikkat çeken bir durum yaşanmıştı. Oğuz Çat adında bir aday 509 puan almasına ve sayısalda 13 bin sıralamaya girmesine rağmen "Kanatlı hayvan yetiştiriciliği" bölümüne yerleşmişti. Bu durum da medyada gündem olmuştu.

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi olduğunu açıklayan Oğuz Çat konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki Çat, kendisini denemek için sınava girdiğini ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde ‘kanatlı hayvan yetiştiriciliği’ bölümüne kayıt yaptırmayacağını belirtti.

'SİSTEMİ ÇÖZDÜM'

Aksaray'da yaşayan tıp öğrencisi Oğuz Çat, "Ben artık bu sınavlara sistemi çözmüş biri olarak giriyordum. 2019’da liseyi 96 ortalama ile bitirmiştim. Üniversite sınavına girdiğimde 22 bine girdim. Tıp o sene 20 bin ile kapatıyordu. Ben de tıp sevdalısı biri olarak 2 bin sıralamayla kaçırdığım tıbbın peşini bırakmadım. Mezuna bıraktım, sınava bir kere daha çalıştım" dedi.

'SINAVDA ÇOK RAHATTIM'

Çat, özel ders verdiği için bilgilerini güncel tutmak adına sınava girdiğini ifade ederek, "Bu sınava çalıştın mı?’ diye çok soru geldi. Ben ders verdiğim için güncel kalan biriydim. Artık sınavda benzer sorular sorulduğu için son gün derslere göz attım, o şekilde girdim. Sınavda bu kadar iyi yapacağımı beklemiyordum, sınavda çok rahattım" şeklinde konuştu.

'TERCİH YAPAYIM HATIRA KALSIN'

Neden böyle bir tercih yaptığına ilişkin konuşan Çat, şunları söyledi:

"Tercih yapmamaya karar vermiştim, son bir saat vardı. 8 Ağustos 23.59’da tercihler bitecekti, ben saat 23.00’da eve geldim ve 'tercih yapmasam mı' diye düşündüm. 'Tercih yapayım, hatıra kalsın' dedim. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümünü mesaj vermek adına bilinçli olarak yazdım. Türkiye’de maalesef ki şöyle bir algı var; yüksek puan alan öğrencilerin tıp, hukuk, mühendislik ve mimarlık yazmasına zorluyorlar, dayatıyorlar. Bu algıyı kırmak için yazdım. Her yüksek puan alan dayatmalara maruz kalmaması gerekiyor. İlla ki tıp, mühendislik yazmak zorunda değil."

'TERCİHİME BİRAZCIK LATİFE KATMAK İSTEDİM'

Çat, bu tercihi yaparken çok düşündüğünü aktararak, "Ben tıp da yazabilirdim. Bazıları bana 'şovmenlik yapıyor’ yazmış. Aslında ben öyle bir şey yapsam tıbbın yanına hukuk yazarım, kendimi avukat-doktor diye adlandırabilirim. Sonuçta insanlar bir emek veriyor. Ben onu yapmak yerine bölümlerin özellikle dolmamış olmamasına dikkat ettim. Tercihime birazcık latife katmak istedim." dedi.

'ASLA AŞAĞILAMAK ADINA YAZMADIM'

Amacının dayatmalara karşı bir mesaj vermek olduğunu vurgulayan Çat, "Kayıt yaptırmayacağım. Tıbbı isteyerek ve severek yapan biri olduğum için vazgeçmeyeceğim. Gelecekte doktorluk üzerine büyük hayallerim var. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümünü asla aşağılamak adına yazmadım. Her yüksek puan alan tıp yazsın diye dayatılmamalı. Artık 2024 YKS’ye girmeyi düşünmüyorum, bence bu kadar yeter" dedi.

Kaynak: İHA