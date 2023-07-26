'Hadise ile Reza Zarrab ilişki yaşıyor' davası: Bircan Bali hakkında yeni gelişme

Şarkıcı Hadise, ABD’de tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra tahliye edilen Reza Zarrab’la ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu sunucu Bircan Bali’ye beraat kararı verilmesine itiraz etti. Mahkeme itirazı kabul ederek Bali’nin yeniden yargılanmasına hükmetti.

Hadise, Reza Zarrab’la ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu, onur, şeref ve saygınlığını zedelediği ve kendisini yanlış tanıtacak nitelikte sözler söylediği iddiasıyla sunucu Bircan Bali’den şikayetçi olmuştu. Bali hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede ise zincirleme şekilde ‘hakaret’ suçundan 3 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Daha sonra İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Bircan Bali, üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat etmişti.

İTİRAZI KABUL EDİLDİ, BALİ YENİDEN YARGILANACAK

Bircan Bali’ye verilen beraat kararının ardından Hadise, avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu aracılığıyla karara itiraz etti. Yapılan itirazda müşteki Hadise’nin, Bircan Bali’nin ağır hakaretleri nedeniyle toplum önünde küçük düşürüldüğü ve kişilik haklarının ağır zarara uğradığı ifadelerine yer verildi. İtirazı değerlendiren üst mahkeme, yapılan itirazın kabul edilmesine hükmetti. Bircan Bali, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanacak.

Kaynak: İHA