Pankart astı: Kendime uygun bir hanım arıyorum, Allah rızası için yardımcı olur musunuz?

Rize'nin Kalkandere ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde yaşayan ve 'Mirzab Ağa' olarak bilinen Salih Aycibin, 18 ay önce eşini trafik kazasında kaybetti. Eşinin ölümünün ardından Aycibin, tekrardan evlenmek için eş adayı bulmaya çalıştı.

Araya aracı sokarak görücü usulü evlenmeye de çalışan Aycibin sonuç alamadı. Daha sonrasında evlenebilmek için çare olarak yol kenarında bulunan evinin yola bakan duvarına "Rabbim kimsenin devranını bozmasın, âmin. Kendime uygun bir hanım arıyorum. Allah rızası için bana yardımcı olur musunuz?" yazılı pankart astı.

ŞU ANA KADARKİ EŞ ADAYLARININ HİÇBİRİNİ 'BEĞENMEDİ'

Asılan pankartı gören vatandaşlar evin önünde çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başlayınca Salih Aycibin, bir anda ilgi odağı haline geldi. Bu durum Salih Aycibin'e eş adayı bulmak konusunda büyük katkı sağladı fakat Aycibin şu ana kadarki eş adaylarının hiçbirini 'beğenmedi'.

Kaynak: İHA