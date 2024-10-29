Öğrencilerden Cumhuriyet Bayramı'na Özel 'Türkiye Haritası' Koreografisi
Cumhuriyetin 101. kuruluş yılına özel olarak Bursa’daki Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 500 öğrenci, okul bahçesinde Türkiye haritası oluşturdu. Öğrenciler, Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açarak bu anlamlı anı dron ile görüntüledi.
Bursa'da Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Cumhuriyet'in 101'inci yılına özel koreografi yaptı. Okulda eğitim gören yaklaşık 500 öğrenci, okul bahçesinde sıralanarak Türkiye haritasını oluşturdu. Harita ve içiresinde yer alan Atatürk posteri ve Türk Bayrağı dron ile görüntülendi.
Öğrencilerin oluşturduğu haritanın görüntüleri, kısa sürede büyük beğeni kazandı.
Kaynak: İHA
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