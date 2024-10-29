Kapadokya'da Balonlar Türk Bayraklarıyla Uçtu

Kapadokya'nın büyüleyici manzarasında, sıcak hava balonları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süzüldü.

Son Güncelleme:

Turistlerin bölgenin doğal güzelliklerini gökyüzünden izlemesine imkan sunan sıcak hava balonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sepetlerine asılan Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile uçuş gerçekleştirdi.

GÜN DOĞUMUNDA GÖKYÜZÜNE YÜKSELDİLER

Nevşehir'in Göreme beldesinde uçuş için hazırlanan balonlar, gün doğumu vaktinde peş peşe gökyüzüne yükseldi. Onlarca sıcak hava balonu peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde yaklaşık bir saat boyunca süzüldü.

Sıcak hava balonu pilotu Ömür Şekeryapan, Türk milletinin bayramını kutladığını belirterek, "Balonlarla her gün tur düzenliyoruz ama bugün bayraklarımızla uçuyoruz, gururluyuz. Yerli ve yabancı konuklarımızla bölge semalarında olacağız." dedi. Balon turuna katılan yerli turistlerden Berk Çelik de cumhuriyetin 101'nci kuruluş yıl dönümünde Türk bayraklarıyla süslenmiş balonlarda olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler
29 ekim cumhuriyet bayramı Kapadokya
Son Güncelleme:
Çölyak Hastalığı Nedir? Nasıl Tedavi Edilir? Çölyak Hastalığı Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?
Kağıt Kesiği Neden Çok Acıtır? Kağıt Eli Nasıl Keser? Kağıt Kesiği Neden Çok Acıtır? Kağıt Eli Nasıl Keser?
Rüyada Yüzük Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Yüzük Görmek Ne Anlama Gelir?
Banyoda Oluşan Küf Lekelerini Yok Etmenin Yolu! 6 Adımda Tüm Lekeler Gidiyor Banyoda Oluşan Küf Lekelerini Yok Etmenin Yolu! 6 Adımda Tüm Lekeler Gidiyor
İnsanlar 12 Bin Yıl Önce Ne Yiyordu? İnsanlar 12 Bin Yıl Önce Ne Yiyordu?
Mide Bulantısına Ne İyi Gelir? Mide Bulantısına Ne İyi Gelir?