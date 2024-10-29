İnsanlar 12 Bin Yıl Önce Ne Yiyordu?

Karahantepe'deki kazılarda, o döneme ait oda tipi yapılar, öğütme taşları, el taşları, bitki kalıntıları ve çeşitli hayvan kemiklerine rastlandı. Bu bulgular, dönemin insanlarının sadece hayvan avcılığına dayalı değil, çevrelerindeki bitki ve diğer doğal kaynaklardan da yararlandığını ortaya çıkardı.

FARKLI KAYNAKLARDAN YARARLANDILAR

Taş Tepeler projesinin başındaki Prof. Dr. Necmi Karul, bu keşiflerin, geçmişteki beslenme şekillerine dair derinlemesine bilgi sunduğunu belirtti. Karul, "Bu alanlarda besinin hazırlandığını ve insanların çevrelerindeki kaynaklardan etkin şekilde yararlandığını anlamış olduk. Tüm bunları yan yana getirdiğimizde farklı kaynakları mutfakta bir araya getiren insanların varlığını kanıtladık diyebiliriz" dedi.

Göbeklitepe’deki araştırmalar ise tarımın ilk kez bu bölgede başladığını ve özellikle buğdayın tarım amaçlı kullanımının yerleşik hayata geçişle birlikte burada başladığını doğrulamıştı. Karahantepe’deki kazılar, bu gelişmenin arka planına dair daha fazla bilgi sunarak Neolitik dönemdeki insan yaşantısına dair önemli detayları ortaya çıkardı. Şimdilerde de bunun ileriki yıllarda nasıl geliştiği araştırılıyor.

TAHIL YABANİ İKEN İŞLENEREK BESİN ÜRETİLDİ

Karul, açıklamasının devamında şunları söyledi:

Bizim tüm çalışmalarımızı bir araya getireceğimiz bir fikir, bir akıl olarak ortaya çıkıyor. Proje çerçevesinde akademisyenlerimiz ve yerel kültürü içerisine katan geniş kapsamlı bir çalışma içerisindeyiz. Burası bağdayın anavatanı. Buğdayın yabani olarak yetiştiği bir coğrafya.

TARIMDA İLK KEZ BUĞDAY KULLANILDI

Burada insanların yerleşik hayata geçtikten sonra buğdayın ilk kez tarım alanında kullanıldığını görüyoruz. Tahılın yabani iken işlendiğini ve zamanla bundan besin üretildiğini görüyoruz. Şanlıurfa arkeolojik alanlarla mutfak kültürünün ilk aşamalarını izleyebileceğimiz yer özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA