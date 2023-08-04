Nesli tükenmekte, bu defa da Bingöl'de görüldü!
Bingöl'ün Genç ilçesinde, nesli tükenmekte olan Arap tavşanı görüntülendi. Kanguru ile fareye benzeyen Arap tavşanı, bir çobanın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı Bingöl'ün Genç ilçesi Tavz bölgesi Kepir köyünde bir çobanın cep telefonuna yansıdı.
Çoban, bir süre cep telefonu ile kayıt altına aldığı Arap tavşanı bir anda gözden kayboldu.
3 BUÇUK METREYE KADAR ZIPLIYOR
Kanguru ile fareye de benzetilen ve 30 gram ağırlığı olan Arap tavşanı, uzun kuyruğu sayesinde 3 buçuk metreye kadar zıplayabiliyor.
ARAP TAVŞANI
Arap tavşanı, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan bir türdür. Genellikle bozkır ve çalılık alanlarda görülür. Arap tavşanları, geceleri aktiftir ve gündüzleri uyuyup dinlenirler. Arap tavşanlarının beslenmesi, böcekler, otlar ve meyveler ile oluşur.
Kaynak: Gerçek Gündem
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