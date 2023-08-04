Nesli tükenmekte, bu defa da Bingöl'de görüldü!

Bingöl'ün Genç ilçesinde, nesli tükenmekte olan Arap tavşanı görüntülendi. Kanguru ile fareye benzeyen Arap tavşanı, bir çobanın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son Güncelleme:
Nesli tükenmekte, bu defa da Bingöl'de görüldü!

Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı Bingöl'ün Genç ilçesi Tavz bölgesi Kepir köyünde bir çobanın cep telefonuna yansıdı.

Çoban, bir süre cep telefonu ile kayıt altına aldığı Arap tavşanı bir anda gözden kayboldu.

3 BUÇUK METREYE KADAR ZIPLIYOR

Kanguru ile fareye de benzetilen ve 30 gram ağırlığı olan Arap tavşanı, uzun kuyruğu sayesinde 3 buçuk metreye kadar zıplayabiliyor.

Nesli tükenmekte, bu defa da Bingöl'de görüldü! - Resim : 1

ARAP TAVŞANI

Arap tavşanı, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan bir türdür. Genellikle bozkır ve çalılık alanlarda görülür. Arap tavşanları, geceleri aktiftir ve gündüzleri uyuyup dinlenirler. Arap tavşanlarının beslenmesi, böcekler, otlar ve meyveler ile oluşur.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Bingöl
Son Güncelleme:
Hepimiz aynı hatayı yapıyormuşuz: Çamaşır makinesinin ömrünü kısaltan hatayı işin uzmanı açıkladı
Hepimiz aynı hatayı yapıyormuşuz: Çamaşır makinesinin ömrünü kısaltan hatayı işin uzmanı açıkladı
Doyurucu nohut çorbasının tarifi.. Pişirirken lezzetlenmesini sağlayan püf noktası
Doyurucu nohut çorbasının tarifi.. Pişirirken lezzetlenmesini sağlayan püf noktası
Her gün 1 poğaça yerseniz ne olur? 1 ay boyunca poğaça yemenin inanılmaz zararı
Her gün 1 poğaça yerseniz ne olur? 1 ay boyunca poğaça yemenin inanılmaz zararı
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Demirtaş ilk kez rakam verdi: Doların o seviyeye gelmesi gerekiyor! Özgür Demirtaş ilk kez rakam verdi: Doların o seviyeye gelmesi gerekiyor!
Dolar/TL'de Merkez Bankası etkisi: Kurda sert dalgalanma! Dolar/TL'de Merkez Bankası etkisi!
Kalbi pamuk gibi olan 5 burç açıklandı: Kötülük nedir bilmiyorlar Kalbi pamuk gibi olan 5 burç açıklandı
İslam Memiş 'Ağustos karar verme ayı' dedi: Dolar için vakit yaklaşıyor! İslam Memiş 'Ağustos karar verme ayı' dedi: Dolar için vakit yaklaşıyor!
Tüm dünya o saate kilitlendi: Altın fiyatları için çifte rekorlu tahmin Tüm dünya o saate kilitlendi: Altın fiyatları için çifte rekorlu tahmin