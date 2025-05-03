Ne Su Ne Sabun Ne de Kireç Lekesi Kalıyor: İki Dakikada Temizlik Derdinden Kurtarıyor

Lekeleri tamamen temizlemek ise çoğu zaman oldukça zahmetli olabilir. Ancak evde kolayca bulabileceğiniz basit malzemelerle bu sorunun üstesinden gelmek mümkün.

Duşakabin kullanan pek çok kişinin en çok şikâyet ettiği konuların başında cam yüzeylerde kalan izler gelir. Çünkü banyo temizlense bile, duş camındaki bu lekeler ortamın genel görünümünü olumsuz etkileyebilir. Üstelik duşun günlük temizliği sürekli zaman ve enerji isteyen bir iştir. Uzmanlar, duş camlarının daha az kirlenmesini sağlayacak oldukça pratik bir yöntem öneriyor.

GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Bu yöntem için ihtiyacınız olan tek şey bulaşık makinesi parlatıcısı gibi su itici etkisi olan bir sıvı. Bu ürün, cam yüzey üzerinde suyun tutunmasını önleyerek damlacıkların hızla akıp gitmesini sağlar. Böylece su, cam üzerinde leke bırakmadan akar ve camın uzun süre temiz kalmasına yardımcı olur.

NASIL UYGULANMALI?

Uygulaması ise son derece basit:

İlk olarak duş camınızı normal su ve bir sünger yardımıyla güzelce temizleyin.

Daha sonra kağıt havluya az miktarda bulaşık makinesi parlatıcısı dökün ve cam yüzeye eşit şekilde yayın.

Son adımda ise cam yüzeyi temiz su ile hafifçe nemlendirin ve doğal kuruması için bırakın.

Kaynak: Haber Merkezi