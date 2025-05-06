Nadir Görülen Uğur Böceğini Fotoğrafladı

Kahramanmaraş’ta doğa tutkunu bir fotoğrafçı, Türkiye’de nadir görülen Asya kökenli bir uğur böceğini görüntüledi. Uzmanlar, türün Harmonia axyridis olabileceğini belirtti.

Nadir Görülen Uğur Böceğini Fotoğrafladı

Kahramanmaraş'ta doğa ve yaban hayatına ilgi duyan fotoğraf sanatçısı Baki Özdoğan, Türkiye’de ender rastlanan bir uğur böceği türünü objektifine yansıttı. Renkli yapraklar üzerinde dikkat çeken uğur böceği, uzmanlar tarafından büyük olasılıkla Asya kökenli Harmonia axyridis olarak tanımlandı.

TÜRKİYE'DE NADİR GÖRÜLÜYOR

Bu türün, son yıllarda çeşitli bölgelerde yayılım göstermeye başladığı, ancak Türkiye’de hâlâ nadir görüldüğü kaydedildi. Fotoğraf, hem detayları hem de doğaya dair sunduğu bilimsel değeriyle dikkat çekti.

Fotoğrafçı Baki Özdoğan, doğanın sunduğu eşsiz anları belgelemeyi ve bu yolla biyolojik çeşitliliğe olan farkındalığı artırmayı amaçladığını dile getirdi. Özdoğan, “Fotoğraf, sadece bir sanat dalı değil; aynı zamanda doğanın dili. Bu kareyle hem sanatı hem ekosistemi anlatmak istedim.” dedi.

Kaynak: İHA

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