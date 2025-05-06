İstanbul’da Kritik 10 Saat: Akşam Başlayacak, Sabah Bitecek! 3 İlçe Derinden Etkilenecek

İstanbul’da yarın saat 20.00’den itibaren 3 ilçede toplam 17 mahallede 10 saatlik su kesintisi yaşanacak.

İstanbul’da Kritik 10 Saat: Akşam Başlayacak, Sabah Bitecek! 3 İlçe Derinden Etkilenecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Silahtar Terfi Merkezi’nde yapılacak bakım çalışmaları kapsamında Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sultangazi ilçelerinde 10 saatlik su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

İSKİ’den yapılan açıklamaya göre, 7 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00 itibarıyla başlayacak kesintinin, Silahtar Terfi Merkezi çıkışındaki isale hattında gerçekleştirilecek vana ve debimetre montajı nedeniyle yapılacağı belirtildi.

KESİNTİ 10 SAAT BOYUNCA SÜRECEK

İstanbul’da Kritik 10 Saat: Akşam Başlayacak, Sabah Bitecek! 3 İlçe Derinden Etkilenecek - Resim : 1

Çalışmaların gece boyunca süreceği ve su kesintisinin 8 Mayıs sabahına kadar devam edeceği bildirildi. Etkilenen mahalleler ise şöyle sıralandı:

Gaziosmanpaşa:

Bağlarbaşı, Şemsipaşa, Hürriyet, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Yeni Mahalle, Karayolları, Mevlana, Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz

Eyüpsultan:

Esentepe, Sakarya, Karadolap, Alibeyköy, Yeşilpınar, Akşemsettin, Çırçır

Sultangazi:

75. Yıl, Yunus Emre, Zübeyde Hanım

Yetkililer, vatandaşlardan tedbirli olmalarını isterken, çalışmaların planlanan sürede tamamlanması için ekiplerin sahada hazır bulunacağını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

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