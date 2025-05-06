Yavru Kedileri İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Osmaniye’de üç yavru kedi, farklı noktalarda mahsur kalınca devreye itfaiye ekipleri girdi. Alibeyli Mahallesi’nde bulunan Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi çalışanları, binanın panel duvarından gelen miyavlama seslerini fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru kedinin bulunduğu noktayı tespit ettikten sonra duvarı kırarak minik canı sağ salim kurtardı. Aynı saatlerde bir başka olayda ise 5 katlı bir apartmanın çatı katında yağmur suyu borusunda sıkışan iki yavru kedi merdiven yardımıyla indirildi.

Her iki operasyon da cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, izleyenlere hem duygusal hem neşeli anlar yaşattı. Kurtarılan kediler gerekli sağlık kontrollerinin ardından hayvan barınağına teslim edildi.

Kaynak: İHA